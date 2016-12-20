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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye, Rusya ve İran Suriye barışı için garantör olacak

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye genelinde ateşkese ulaşılması için yeni müzakereler başlatılmasını kararlaştırdı. Türkiye 'Hizbullah gibi terör örgütlerinin ateşkese dahil edilmemesini' istedi.

20 Aralık 2016 21:30

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri ve savunma bakanları Moskova'da ayrı ayrı bir araya geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a dün akşam düzenlenen suikastin gölgesinde geçen görüşmelerden Suriye'de işbirliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi mesajı çıktı.

Görüşmelerin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye yönetimi ve muhalifler arasında arabuluculuğa hazır olduklarını bildirerek, üç ülkenin Suriye'de bir barış anlaşması için garantörlüğe hazır olduğunu açıkladı.

Üçlünün hedefinin Suriye'deki siyasi sürecin yenilenmesine gerekli ivmeyi kazandırmak olduğu kaydeden Lavrov, "Askeri bir çözümün bulunmadığı konusunda mutabıkız" açıklaması yaptı.

Lavrov: Kazakistan evsahipliği teklif etti

Türkiye ve İran'ın Suriye'de ateşkes için yeni müzakereler başlatılmasını desteklediklerini belirten Lavrov, Kazakistan'ın Şam yönetimi ve muhalifler arasında başlatılacak yeni müzakere turuna evsahipliği yapmayı teklif ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'de savaş sonrası düzende Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtlarına yer olmayacağını belirterek, "Konu, siyasi müzakerelere başlanmasıdır ve bu konuda teröristlere hiçbir şekilde kulak veremeyiz" diye konuştu. Suriye yönetimi, Rusya ve İran, Esad'a karşı savaşan muhalifleri 'terörist' olarak nitelendiriyor.

Lavrov, Moskova'daki buluşmanın Suriye'deki gelişmeler üzerinde gerçek anlamda etkisi bulunan ülkeler arasında gerçekleşeceğini belirterek, ABD ve Batılı ülkelerin bu gruba dahil olmadığını kaydetmişti.

Çavuşoğlu: Ateşkes terör örgütlerini kapsamamalı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da üç ülkenin Halep'in geri alınmasındaki başarılı işbirliğinin Suriye geneline yayılması gerektiğini belirtti. Dışişleri bakanları ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Suriye'nin genelinde sağlanacak bir ateşkesin IŞİD, El Nusra ve Hizbullah gibi terör örgütlerini kapsamaması gerektiğini vurguladı.

Esad rejiminin yanında savaşan Hizbullah, Rusya ve İran tarafından da destekleniyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise basın toplantısında 'Suriye'de faaliyet gösteren bazı grupların Beşar Esad hükümeti tarafından davet edildiğini' belirterek, Hizbullah'ın Suriye'de meşru bir güç olduğu imasında bulundu.

Şamhani: Rusya ve İran ortak üs kullanıyor

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, İran ve Rusya'nın uzun süredir teröristlere karşı ortak mücadele verdiğini belirterek, Suriye'de artık siyasi bir sürece geçme zamanının geldiğini, istikrarlı bir ateşkese varılana kadar işbirliğinin sürmesi gerektiğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de geçen akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde "Suriye halkının teröristlere karşı savaşta yüzüstü bırakılmamasının önem taşıdığını' vurgulamıştı.

Diğer yandan İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Şamhani, Suriye'de Esad'a bağlı birliklere destek için bir askeri üssü Rusya ile ortaklaşa kullandıklarını ve bu üste İran'ın Rusya'nın yardımıyla Suriye ordusu ve direniş güçlerine danışmanlık hizmeti verdiğini açıkladı. Tsnim haber ajansına konuşan Şamhani, bu üsün aynı zamanda İran hava sahasının kullanımını koordine ettiğini de belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP,dpa/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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