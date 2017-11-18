Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları, Antalya'da bir araya gelecek

ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya\'nın Soçi kentinde 22 Kasım\'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya\'da bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla 22 Kasım\'da Soçi\'de düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları çerçevesinde Bakan Mevlüt Çavuşoğlu\'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile 19 Kasım Pazar günü Antalya’da bir araya geleceği kaydedildi.