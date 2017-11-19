Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları Antalya'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde 22 Kasım'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla 22 Kasım'da Soçi'de düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Antalya'da görüştü.

DHA’nın haberine göre, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan üçlü görüşmede, Suriye'de son ateşkes konusunda 1 yıldır yapılanlar, Suriye'de siyasi çözüm ve ateşkesin kalıcı olması için neler yapılabileceği ele alındı.