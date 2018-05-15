T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye- Rusya Dostluk Turnuvası yapıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)  Türkiye- Rusya Dostluk Golf Turnuvası'nın bu yılki ayağı Antalya'nın Serik ilçesinde yapıldı

15 Mayıs 2018 16:07

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) 

Türkiye- Rusya Dostluk Golf Turnuvası\'nın bu yılki ayağı Antalya\'nın Serik ilçesinde yapıldı.
Türkiye- Rusya Dostluk Golf Turnuvası\'nın dördüncüsü Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. 2 gün süren turnuvaya Ukrayna Golf Federasyonu Başkanı Oleg Korban ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Regnum Carya Otelleri sahibi Fikret Öztürk ile Türkiye\'den ve Rusya\'dan amatör golfçüler katıldı.
İlk olarak 4 yıl önce Ukrayna\'da başlayan Rusya- Türkiye Dostluk Golf Turnuvası\'nda golfçüler dostluk içerisinde yarıştı. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHA  Türkiye Rusya Dostluk Golf TurnuvasıAntalya SerikTürkiye Rusya Dostluk Golf TurnuvasıSerikBelekUkrayna Golf Federasyonu Başkanı Oleg KorbanOPET Yönetim Kurulu Başkanı Regnum Carya Otelleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24