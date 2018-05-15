Türkiye- Rusya Dostluk Turnuvası yapıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Türkiye- Rusya Dostluk Golf Turnuvası\'nın bu yılki ayağı Antalya\'nın Serik ilçesinde yapıldı.

Türkiye- Rusya Dostluk Golf Turnuvası\'nın dördüncüsü Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. 2 gün süren turnuvaya Ukrayna Golf Federasyonu Başkanı Oleg Korban ve OPET Yönetim Kurulu Başkanı Regnum Carya Otelleri sahibi Fikret Öztürk ile Türkiye\'den ve Rusya\'dan amatör golfçüler katıldı.

İlk olarak 4 yıl önce Ukrayna\'da başlayan Rusya- Türkiye Dostluk Golf Turnuvası\'nda golfçüler dostluk içerisinde yarıştı. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

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