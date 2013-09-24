Türkiye-Rusya arasında yeşil hat genişletiliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bakanlık ile Rusya Federasyonu Gümrük İdaresi arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki ticarette uygulanan yeşil gümrük hattının (Basitleştirilmiş Gümrük Hattı - BGH) genişletilmesi kararının alındığını bildirdi.

2009 yılından beri Rusya ile ticarette ana gümrük terminali olarak Vnukova Havalimanı'na ek olarak kara yolundan Triyebortniye Sınır Kapısı, Yukarı Lars Kara Sınır Kapısı ve deniz yolundan Tuapse Limanı Gümrük İdaresinde de BGH uygulanacak.

CNN Türk'ün haberine göre, Rusya'ya Yeşil Hat üzerinden 2009 yılından bugüne kadar yapılan ticarette ana gümrük terminali olarak Vnukova Havalimanı'nın kullanıldığına dikkati çeken Yazıcı, buna ek olarak, BGH sisteminin farklı taşıma modlarına imkan sağlayacak şekilde yaygınlaştırılması kapsamında; Rusya Gümrük İdaresi'nin gerekli hazırlıkları yapmasının ardından, Rusya'ya karayolu ile gelen eşya için Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Triyebortniye Sınır Kapısı (15 Ekim 2013 itibariyle) ve Rusya'nın Gürcistan sınırındaki Yukarı Lars Kara Sınır Kapısında (1 Ocak 2014 itibariyle), denizyolu ile gelen eşya için Rusya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Tuapse Limanı Gümrük İdaresinde (15 Ekim 2013 itibariyle) BGH'nin uygulamaya geçeceğini kaydetti.

Ayrıca kararla BGH sistemi dahilinde gerçekleşecek ticarete ilişkin bilgi ve belgelerin anlık olarak iki ülke arasında paylaşılarak sistemin daha hızlı ve güvenilir olmasının sağlanacağına dikkati çeken Yazıcı, bu çerçevede, iki ülke gümrük idareleri arasında güvenli ve hızlı bilgi akışının sağlanması ile BGH kapsamındaki sevkiyatlarda güvenli paket adı altında talep edilen belge sunma uygulamasının sonlandırılmasının da gündeme geleceğini belirtti.

Sorunlarla doğrudan ilgilenecek çalısma grubu

Yazıcı, BGH sisteminde ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm bulunmasını sağlamak üzere iki ülke gümrük idareleri temsilcilerinden oluşacak bir çalışma grubu kurulmasının kararlaştırıldığının altını çizerek, çalışma grubunun sürekli temas halinde olacağını ve BGH ile ilgili ihracatçılardan intikal eden sıkıntı ve sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretileceğini bildirdi.

Bakan Yazıcı, ikili görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin'in ev sahipliğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız ve Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Andrey Belıanınov'un da katılımlarıyla Türk ve Rus işadamlarına yönelik "Türkiye-Rusya Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Bilgilendirme Çalıştayı" gerçekleştirildiğini ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2009 yılındaki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 5 yıl içinde 100 milyar dolara çıkarılması yönünde iradelerini beyan ettiklerini hatırlatan Yazıcı, bu hedefin gerçekleştirilmesinde gümrük idarelerine önemli görevler düştüğüne dikkati çekti.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı'nın avantajları

Yazıcı, BGH'nin, referans kıymet uygulaması ve eşyanın fiziki muayenesine ilişkin muafiyet başta olmak üzere sağlayacağı birçok avantaj ile ihracatta rekabet gücünü artıracak bir proje olduğunu belirterek, güvenilir bilgi sunan ihracatçıların, "Gümrük noktalarında öncelik, gümrükleme zamanının kısalmasına yol açacak şekilde kolaylaştırılmış gümrük işlemleri, gümrük muayenesinden muafiyet, referans kıymet uygulamasından muafiyet" gibi kolaylıklardan faydalanabildiklerini kaydetti.

Bakan Yazıcı, 2002 yılında Rusya ile olan dış ticaret hacminin 5 milyar dolar iken, bu rakamın 2011 yılında yüzde 491 artarak 30 milyar dolara yükseldiğine işaret etti.

2008 yılında toplam 37,8 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin küresel ekonomik krizin etkisiyle 2009 yılında 22,6 milyar dolar düzeyinde kaldığını belirten Yazıcı, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında ise sırasıyla 26,2, 29,9 ve 33,3 milyar dolar düzeyine yükseldiğini bildirdi.

Yazıcı, bu yılın ocak-temmuz dönemi itibariyle ise, 3,9 milyar dolar ihracat ve 15,1 milyar dolar ithalat olmak üzere 18,8 milyar dolar toplam dış ticaret hacmine ulaşıldığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, anılan ticaret hacminin BGH kapsamında işlem gören kısmı henüz yeterli değildir. Uygulamanın başladığı 2009 yılında 650 bin dolar, 2010 yılında 8 milyon dolar, 2011 yılında 33,6 milyon dolar, 2012 yılında 133 milyon dolar ve 2013 ocak-temmuz dönemi itibariyle 53,5 milyon dolar değerinde eşya BGH kapsamında işlem görmüştür.

BGH kapsamında yapılan ihracatın var olan sektörlerde hacim artışının sağlanması ve yeni sektörlere yaygınlaştırılması için Rusya Gümrük idaresi ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak, ilk aşamada Rusya'ya olan ihracatımızın en az yüzde10'unun BGH kapsamında yapılmasını ve sonraki dönemlerde ise hacim artışı çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesini hedeflemekteyiz."