Türkiye-Rusya arasında yeni sayfa

Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile Kremlin Sarayı’nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ziyaretinin iki ülke arasında yeni bir sayfa açacağını söyledi.



Gül, ziyaretiyle siyasi irade ortaya koyduklarını belirterek, Rusya ile siyasetten ekonomiye, kültürden turizme tüm alanlarda ilişkileri derinleştirmek istediklerini bildirdi. Gül, Rusya ile ticarette ruble-TL kullanılması konusunda görüşbirliğine vardıklarını duyurdu.



Kendi paramızla ticaret



Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in "Bölge ülkeleri kendi paralarıyla ticaret yapsın" önerisini hatırlatan Gül, şöyle konuştu: "Sayın Medvedev’le görüşmemizde, ’İki ülke arasında ruble-TL ile ticaret yapalım’ dedik. Ruslar bu konuda çok istekliler. Bu gerçekleşirse, Türk işadamlarının krizden çıkmasına katkı sağlar. Bu durumda Türkiye olarak Rus Rublesi’ni konvertibl para kabul edecek yasal değişikliği yapmamız gerekecek."



TIR sorunu çözülüyor



Gül-Medvedev görüşmesinde ele alınan konular arasında Rusya’da Türk TIR’larının yaşadığı gümrük sıkıntısı ve enerji işbirliği de önemli yer tuttu. Gül, Türk TIR’larının Rus gümrüklerde uzun süre beklemesine neden olan sorunları gündeme getirince, Medvedev, "Hemen şimdi teknik heyeti oluşturalım ve bu teknik heyet, imzalayacağımız deklarasyonun ruhuna uygun çözümü bulsun" yanıtı verdi. Gül’le Medvedev ikili ilişkilerde yeni sayfa açacak ’ortak deklarasyonu’ imzaladığı sırada gümrük sorununa çözüm getirecek komisyon da çalışmalarına başladı. İmzalanan deklarasyonun en ilginç noktalarından birisi Atatürk’le Lenin tarafından 1921 yılında imzalanan dostluk ve işbirliği anlaşmasına atıfta bulunmas oldu.



60 milyar dolara çıkar



Rusya Devlet Başkanı Medvedev de, Türkiye ile Rusya’nın Karadeniz ve Kafkasya’da güvenliğin sağlanması konusunda benzer görüşler taşıdığını söyledi, ayrıca Ankara’nın "Kafkasya Barış ve İstikrar Platformu"önerisini desteklediklerini bildirdi. Medvedev, bir zamanlar 1 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin günümüzde neredeyse 35 kat arttığını, ayrıca geçen yıl 2.5 milyondan fazla Rus vatandaşının Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyledi. Gül ise, bu rakamın, bazı sorunların da çözülmesiyle çok daha ileri düzeye, 40-50 milyar dolara çıkacağına inandığını söyledi.



Putin: Ticaretimiz 32 milyar dolara çıktı



RUSYA Başbakanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesinin öncesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 32 milyar dolara yükseldiğini söyledi. Putin, Rusya’nın, Türkiye’nin birinci dış ticaret ortağı haline geldiğini de belirtti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Rusya Sanayi Bakanı Viktor Hristenko ile Rusya Enerji Bakanı Sergey Şmatko, Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler katıldı.



Mavi Akım İsrail’e uzanacak



CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül, Rus tarafının, Mavi Akım doğal gaz boru hattını aşağıya (İsrail yönüne)uzatmak istediğini söyledi. Bu arada Rus tarafı, Türkiye ile 15 yıllık elektrik satışı anlaşmasına varıldığını duyurdu. Rus haber ajanslarına göre 15 yıl içinde Rusya’dan alınacak elektrik enerjisinin bedeli 60 milyar dolar olacak.

