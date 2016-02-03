T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye, Rus gazetecilerden vize isteyecek

Rusya, Türk vatandaşlara 1 Ocak'ta vizesiz seyahat uygulamasını durdurmuştu

03 Şubat 2016 19:05

Türkiye'nin, ülkeye gelen Rus gazetecilerden 15 Şubat'tan itibaren vize almalarını isteyeceği belirtildi. 

Sputnik’in haberine göre Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden bir yetkili, İnterfax haber ajansına yaptığı açıklamada, "Karşılıklılık prensibi kapsamında, Türkiye'ye görev için gelecek tüm Rus basın çalışanlarının (bunlara görevleri altı aydan kısa sürecek gazeteciler de dahil) 15 Şubat'tan itibaren vize alması gerekecek" dedi.

Rusya, 1 Ocak'ta Türk vatandaşları için Rusya'ya vizesiz seyahat uygulamasını durdurmuştu. Bu karar, Türkiye'nin Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağını düşürmesi ardından alınmıştı.

 

ETİKETLER

gazetecirusne olduvize

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24