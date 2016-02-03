Türkiye, Rus gazetecilerden vize isteyecek

Türkiye'nin, ülkeye gelen Rus gazetecilerden 15 Şubat'tan itibaren vize almalarını isteyeceği belirtildi.

Sputnik’in haberine göre Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden bir yetkili, İnterfax haber ajansına yaptığı açıklamada, "Karşılıklılık prensibi kapsamında, Türkiye'ye görev için gelecek tüm Rus basın çalışanlarının (bunlara görevleri altı aydan kısa sürecek gazeteciler de dahil) 15 Şubat'tan itibaren vize alması gerekecek" dedi.

Rusya, 1 Ocak'ta Türk vatandaşları için Rusya'ya vizesiz seyahat uygulamasını durdurmuştu. Bu karar, Türkiye'nin Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağını düşürmesi ardından alınmıştı.