Türkiye, Rus enerji şirketi Gazprom'un en büyük ikinci müşterisi oldu

Rus enerji şirketinin Gazprom'un Sovyetler Birliği ülkeleri hariç en büyük ikinci müşterisi doğalgaz ihracatının yüzde 154 arttığı Türkiye oldu.

Gazprom'un eski Sovyetler Birliği ülkeleri hariç doğalgaz ihracatı 1 Ocak'tan 15 Mayıs'a kadar yüzde 27 artış kaydederek 76 milyar metreküp oldu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, şirketin Türkiye'ye gaz ihracatı yüzde 154 artarken, Almanya'ya ihracatı yüzde 38, İtalya'ya ihracatı ise yüzde 11 artış gösterdi. Türkiye Gazprom'un en büyük ikinci müşterisi oldu.

Aynı süre zarfında Gazprom'un doğalgaz üretimi yüzde 15 yükselerek 201,3 milyar metreküpe ulaştı.

Avrupa'daki doğalgaz talebi ve fiyatları ise depoların dolma hızından dolayı düştü. 15 Mayıs itibariyle Avrupa'daki depolama hacmi 3,9 milyar metreküp artarken, 2020-2021 kış sezonunda depolardan 66 milyar metreküp gaz çıkışı yaşandı.