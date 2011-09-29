-Türkiye, Rus doğalgazında indirim istedi ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Batı Hattı yoluyla Rusya'dan ithal edilen doğalgaz konusunda bir indirim talebinde bulunduklarını belirterek, ''Rusya eğer bu indirime yeterli oranda cevap vermezse biz, kontratın sonlandırılmasını irade olarak ortaya koyacağız'' dedi. Ankara Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen Fosil Enerji ve Mineral Rezervleri ile Kaynakları İçin Birleşmiş Milletler Çerçeve Sınıflama Çalıştayı'na katılan Bakan Yıldız, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya ile batı hattı anlaşmasının bu yılın sonunda biteceğinin hatırlatılması üzerine Bakan Yıldız, doğalgaz ve petrolün önemli bir kısmının ithal edilerek vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirtti. Bu çerçevede batı hattından alınan doğalgaz konusunda Rusya'dan bir indirim talep ettiklerini ifade eden Yıldız, Rusya'nın bu indirime yeterli oranda cevap vermemesi durumunda, kontratın sonlandırılmasını irade olarak ortaya koyacaklarını bildirdi. Son 29 ayda doğalgaz hammadde fiyatlarının yüzde 39 civarında arttığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: ''Bu fiyat artışının kaldırabileceğimiz bir kısmının olması lazım. O yüzden hammadde girişlerimizin hepsini tek tek elden geçireceğiz. Daha doğrusu kontratı biten her anlaşmayı tek tek elden geçireceğiz. Bunların içinde Batı Hattı da var. Yeterli indirimi göremezsek anlaşmayı sonlandırırız.''