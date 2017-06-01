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Ekonomi

Türkiye, Rus buğdayına yönelik kısıtlamaları kaldırdı

Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, Türkiye'nin Rusya'dan ithal edilen buğdaya yönelik kısıtlamaları kaldırdığını duyurdu

01 Haziran 2017 23:06

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'nin Rus buğdayı ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rus NTV televizyonunun sorularını yanıtlayan Tkaçev, Türkiye'nin Rus buğdayı ithalatı için uyguladığı kısıtlamaları kaldırdığını, Rusya'nın da bu gelişmenin ardından karşılıklı çıkar temelinde Ankara'yla işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

 

"Türkiye ile her şey yolunda"

 

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre Tkaçev, "Türkiye'yle her şey yolunda. Karşılıklı fayda temelinde işbirliğine devam edeceğiz. Türk tahıl pazarı bizim için öncelikler arasında. Türkiye'ye 3 milyon tondan fazla tahıl ürünü satıyoruz. Bunlar iyi rakamlar" dedi.

 

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