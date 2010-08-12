-TÜRKİYE, ROMANYA KARŞISINDA 45 YIL SONRA GALİP GELDİ İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde eylülde oynayacağı Kazakistan ve Belçika maçları öncesi son hazırlık karşılaşmasında Romanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, 82. dakikada Emre Belözoğlu'nun tartışmalı penaltı ve 86. dakikada Arda Turan'ın golleriyle özel maçtan 2-0 galip ayrıldı. Rumen futbolcular, Türkiye lehine verilen penaltı kararına uzun süre itiraz etti. -HİDDİNK GALİBİYETLE BAŞLADI- (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, ay-yıldızlı ekibin başında ilk sınavını Romanya karşısında verdi. Hollandalı teknik adam, ikinci yarıda gelen gollerle milli takım kariyerine galibiyetle başladı. -45 YIL SONRA GELEN GALİBİYET- (A) Milli Futbol Takımı'nın, 87 yıllık tarihinde 23 kezle en çok maç yaptığı rakibi Romanya karşısındaki 45 yıllık galibiyet özlemi bitti. Türk Milli Takımı, Romanya karşısında 23 Ekim 1965 tarihinde aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından rakibiyle oynadığı 11 maçta da galip gelememişti. Ay-yıldızlı ekip bu akşamki galibiyetle uzun süreli hasretine son verdi.