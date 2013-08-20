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'Türkiye Rojava’da Kürtlere karşı tüm cihatçı grupları destekliyor'

Rojava’daki gelişmeleri değerlendiren Lübnanlı emekli bir general, Türkiye’nin bölgede tüm cihatçı grupları desteklediğini öne sürdü

20 Ağustos 2013 17:48

 

Lübnanlı emekli bir general, Türkiye’nin Suriye’de Kürtlere karşı tüm terörist grupları desteklediğini öne sürdü. Lübnanlı general, bu iddiasına gerekçe olarak, ‘Türkiye’nin Suriyeli Kürtlerin Kuzey Irak Özerk Yönetimi ile birleşmesinden korkmasını’ gösterdi.

İran’ın Press TV kanalında konuşan Lübnanlı emekli general Hişam Caber, “Türkiye’nin Kürtlere karşı El Nusra ve El Kaide ile tüm cihatçı grupları desteklediğine şüphe yok. Ankara, Suriyeli Kürtlerin bir ‘mini devlet’ kurup, daha sonra Kuzey Irak Özerk Yönetimi ile birleşmesi olasılığının Türkiye’nin toprak bütünlüğünü tehdit etmesinden korkuyor” dedi.

Caber, Suriyeli Kürtlerin bölgedeki cihatçıları püskürterek, özerklik ilan etmenin peşinde olduğunu sözlerine ekledi.

Lübnanlı emekli general, Rojava Kürtlerinin Beşşar Esad rejimiyle değil El Kaide ve El Nusra ile savaştığını ifade etti.

 

‘Müdahale İsrail için felaket olur’

 

Caber, İsrail’in Suriye’ye yönelik olası bir müdahalesinin sonucunun ‘felaket’ olacağını belirterek, Tel Aviv yönetiminin böyle bir hamle yapmayacağını söyledi.

Caber, “İsrail’in birkaç hava saldırısı dışında, bir zamanlar yaptığı gibi askeri müdahalede bulunacağını düşünmüyorum. Gelecekte bu tip bir işgal olabilir, ancak şu anda sonucu kendileri için ‘felaket’ olacağından Suriye’yi işgal edeceklerini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

İngilizce yayın yapan Russia Today televizyonu, İsrail’in temmuz ayında Suriye’ye yönelik yaptığı hava saldırısında Türk hava üssünü kullandığını öne sürmüş, bu iddia Ankara tarafından yalanlanmıştı.

 

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