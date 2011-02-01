-TÜRKİYE, RIZASIZ JİNEKOLOJİK MUAYENEDEN MAHKUM OLDU STRASBOURG (A.A) - 01.02.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), gözaltına alınan 16 yaşındaki genç bir kızın, rızası dışında ve refakatsiz jinekolojik muayeneden geçirilmesiyle ilgili şikayet başvurusunda, insan hakları ihlalinde bulunulduğuna hükmetti. AİHM, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) kötü muamele ve işkencenin yasaklanmasıyla ilgili 3. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Söz konusu AİHM kararında ''Türkiye'nin, suçlanan yetkililerle ilgili olarak etkili bir soruşturma yapmadığı'' belirtildi. AİHM kararı gereği Türkiye, Y.Y. adlı genç kıza, 23 bin 500 avro maddi tazminat ödeyecek. AİHM'e 2006 yılında yapılan başvuruda, 2002 yılında bölücü örgüte yardım iddiasıyla gözaltına alınan genç kızın, gözaltında tecavüze uğrayıp uğramadığının belirlenmesi ve bekaret testi için, rızası olmadan jinekolojik muayeneden geçirildiği ve insan haklarının ihlal edildiği konusunda şikayette bulunulmuştu. Genç kızın serbest bırakıldıktan sonra, psikolojik bunalım geçirdiğine dair doktor raporu aldığı belirtiliyor.