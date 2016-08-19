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Spor

Türkiye, Rio'da bugün 4 farklı branşta sahnede

Tekvandoda Nur Tatar, Türkiye'nin altın madalya beklediği sporculardan

19 Ağustos 2016 18:14

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcular bugün 4 farklı spor dalında mücadele verecek.

Milli sporcular, olimpiyat oyunlarının 15. gününde güreş, atletizm, modern pentatlon ve tekvandoda sahne alacak.

Eurosport'un haberine göre, erkekler serbest stil güreşte iki milli sporcu mindere çıkacak. Süleyman Atlı, 57 kilo ikinci turunda Rumen Ivan Guidea ile karşılaşacak. Soner Demirtaş da 74 kilo ikinci tur mücadelesinde Moğol sporcu Unurbat Purevjav'ın karşısına çıkacak.

İlke Özyüksel'in yarıştığı modern pentatlon müsabakaları tamamlanacak.

Atletizmde Yasemin Can, kadınlar 5 bin metre finalinde yarışacak.

Tekvandoda ise Nur Tatar, kadınlar 67 kilo ilk turunda Avustralyalı Carmen Marton ile karşı karşıya gelecek.

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