Türkiye Rio Olimpiyatları'nda şu ana kadar ne yaptı?

Rio'daki üçüncü günde 17 yaşındaki okçu Mete Gazoz son 16 turunda elendi fakat gelecek için büyük umut verdi. Boksta Şipal kardeşlerden Onur, atıcılıkta da Yavuz İlnam ve Erdinç Kebapçı Rio'ya veda etti. Yelken ve kürekçiler de çok iyi performans sergileyemedi. Sonuç olarak 3 gün sonunda Türkiye henüz madalya kazanamadı.

Al Jazeera'nin derlemesine göre Türkiye'nin Rio Olimpiyatları'ndaki 3 günlük performansı şöyle:

Okçuluk: Okçulukta klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, 1/32 eleme müsabakasında karşılaştığı Fransız Pierre Plihon’u 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 16’lı eleme turunda Hollandalı Sjef Van Den Berg’e; 3-7 yenilen Mete, Rio 2016’ya 16’lı eleme turlarında veda etti. 17 yaşındaki Gazoz, performansıyla gelecek için umut verdi.

Basketbol: Üst üste ikinci kez olimpiyatlarda yer alan Kadın Basketbol Takımı, ilk maçında Fransa'ya 55-39 yenildi. Kadınlarda dünya basketbolunun iki numarası Avustralya karşısında ise yine tutunamadı ve 61-56 mağlup oldu. Üçüncü maç Japonya ile.

Judo: Şu ana kadar başarılı bir performans gelmedi. 4 sporcudan ikisi, Gürcü asıllı Bekir Özlü ve Dilara Lokmanhekim rakiplerine elendi. Diğer iki judocu henüz mücadele etmedi.

Boks: Mehmet Nadir Ünal, Faslı rakibi Saada'nın taciz suçlamasından dolayı gözaltına alınması sebebiyle hükmen galip sayıldı. Maçı Çarşamba günü. Erkekler 69 kiloda ön eleme maçına çıkan Onur Şipal ise Bulgar rakibi Simeon Chamov'a 3-0 kaybederek elendi. Geriye 5 boksör kaldı.

Cimnastik: Olimpiyat tarihinin ilk Türk erkek cimnastikçisi Ferhat Arıcan, toplamda 82.631 puanla genel sıralamada 41'inci olarak finale çıkamadı. Olimpiyat tarihindeki ikinci Türk kadın cimnastikçi, 17 yaşındaki Tutya Yılmaz ise denge aletindeki performansıyla beğeni topladı ama finale yükselmeyi başaramadı. Yılmaz, performansıyla gelecek için umut verdi.

Atıcılık: 10 metre havalı tabancada mücadele eden Yusuf Dikeç, elemelerde 576 puan ile 21'inci, İsmail Keleş ise 575 puan ile 24’üncü olarak finale çıkamadı. Atıcılık trap disiplininde ikinci gün elemelerinde mücadele eden Yavuz İlnam; ilk turda 24, ikinci turda 23, üçüncü turda 24, dördüncü turda 20 ve beşinci turda 24 atarak toplamda 115 atış ile 13'üncü, Erdinç Kebapçı ise ilk turda 24,ikinci turda 18, üçüncü turda 24, dördüncü turda 22 ve beşinci turda 20 atarak toplamda 108 atış ile 29'uncu oldu ve elendi.

Bisiklet: Yol yarışında mücadele eden Ahmet Örken ve Onur Balkan yarışı tamamlayamadı. Bisiklette başka Türk sporcu kalmadı.

Yüzme: Erkekler 400 metre serbestte yarışan Nezir Karap elemelerde 3:58.37’lik süresi ile 43’üncü oldu ve finale yükselemedi. Madalya umutlarından Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 400 metre karışıkta yüzdü ve18’inci sırayı aldı, finale yükselemedi. Viktoria 100 metre kurbalağamada ise 1:07.14’lük süresi ile 15’inci sırayı aldı ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde 1:07.41’lik süresi ile 14’üncü olan Zeynep, finale yükselemedi. Genç yüzücü, yarı finale çıkan ilk Türk yüzücü unvanını aldı.

Tenis: Olimpiyatlarda yarışan ilk Türk raket Çağla Büyükakçay, iyi mücadele ettiği maçta ilk turda Makarova'ya 2-1 yenilerek elendi. Teniste başka Türk sporcu yok.

Masa tenisi: Ahmet Li, Kanadalı Wang'a yenilerek ikinci turda elendi. Kadınlarda ise üçüncü turdan başlayan Melek Hu, bu turda karşılaştığı Tayvanlı rakibi Szu-Yu Chen’e; 10-12, 6-11, 7-11 ve 8-11’lik setlerle 4-0 mağlup oldu ve elendi.