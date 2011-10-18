-Türkiye restore edecek ÜSKÜP (A.A) - 18.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Sadece Üsküp'te değil, Makedonya'nın her bölgesindeki cami, medrese, külliye ve tekke gibi günümüze intikal eden kültür ve tabiat varlıklarını İnşallah en güzel şekilde restore edeceğiz'' dedi. Makedonya Bilimler Akademisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç, Kurşunlu Han'ın Türkiye'ye tahsisi konusuna değindi. Arınç, bu ülkede Osmanlı'dan kalan çok sayıda eser bulunduğunu, bunların yıkılmaktan, viran olmaktan kurtarılması, çok güzel amaçlarla yeniden kullanılabilmesi için özellikle Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresinin (TİKA) marifetiyle çalışmalar yapıldığını ve pek çok eserin restore edildiğini söyledi. Üsküp'te ziyaret edeceği Mustafa Paşa Camisi'nin en önemli eserlerden biri olduğunu belirten Arınç, 500 yıl, belki de daha fazla geçmişi bulunan bu caminin restore edildikten sonra geçen aylarda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından açıldığını kaydetti. Kurşunlu Han'ın Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne tahsisi karşılığında Makedonya'ya bir kültür merkezi açmak üzere Türkiye'de bina tahsis edileceğini dile getiren Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu konuda ilerleme var, ancak Makedonya tarafı Kurşunlu Han'ın bir kısmının kendilerinde muhafaza edilmesini arzu ediyor. Oysa biz, Türkiye'de bağımsız bir binayı kendilerine tahsis edeceğiz. Kurşunlu Han'ın bütünüyle kullanılabilmesi bizim için önemli. Onlar ise yapının içindeki eserlerin taşınmasının çok zor olacağını ifade ediyorlar. Belki bunu anlayışla karşılamak mümkün, ancak eserlerin taşınması konusunda Türk hükümeti onlara yardımcı olacaktır. Kurşunlu Han'ın müstakilen tarafımıza tahsis edilmesini istedik. Onlar da bunu anlayışla karşıladılar. Umarım kısa bir süre içinde bu konudaki tahsis mümkün olacak.'' ''Bugün sadece Üsküp'te değil, Makedonya'nın her bölgesindeki cami, medrese, külliye ve tekke gibi günümüze intikal eden kültür ve tabiat varlıklarını inşallah en güzel şekilde restore edeceğiz'' diyen Bülent Arınç, TİKA sadece bunlarla meşgul olmadığını, aynı zamanda sosyal anlamda Makedonya halkına çok önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.