-TÜRKİYE REKORU KIRDI, ANCAK FİNALE KALAMADI BARCELONA (A.A) - 31.07.2010 - İspanya'nın Barcelona kentinde devam eden 20. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bu sabah bayanlar 4x400 metre seçmelerinde yarışan Türk takımı, 3:33.13'lük dereceyle kendilerine ait olan Türkiye rekorunu kırmalarına rağmen finale kalmayı başaramadı. Bayanlar 4x400 metrede 14 ülke finale kalabilmek için 7'şerli iki ayrı seride mücadele etti. İlk seride koşan Türk takımı 3:33.13'lük dereceyle Türkiye rekoru 18 salise geliştirmelerine karşın 5. sırada yer alırken, final için diğer serinin sonucunu beklemeye başladı. Ancak ikinci serinin ardından Türkiye genel sıralamada 11. olarak, finale kalmayı başaramadı. Genel sıralamada Rusya 3:26.89 ile birinci oldu. Yarıştan sonra Türkiye rekoru kırmalarından dolayı büyük mutluluk yaşayan milli atletler Özge Gürler, Birsen Engin, Meliz Redif ve Pınar Saka, daha sonra, ikinci grup elemelerin ardından elendiklerini öğrenince burukluk yaşadılar. Özge, "Keşke final koşabilseydik, ama Türkiye rekoru da kırmak bizi tatmin ediyor. Çünkü, buraya rekor kırmak için geldik. İnşallah bir dahaki Avrupa şampiyonasında finale kalırız" dedi. Milli atlet Birsen, "Amaç öncelikle rekordu. Bundan sonraki yarışlarda daha güzel yerlerde olacağız" diye hedef belirtirken, Meliz ise "Finale kalsaydık çok güzel olurdu, fakat rekoru kırdık. O da bizi mutlu ediyor. İnşallah daha da geliştireceğiz" diye konuştu. Atletlerden Pınar da şu yorumu yaptı: "Amacımızın sürekli kendimizi geliştirmek olduğunu düşünürsek bu yarışta bunu başardık. Elimizden geleni yaptık, o yüzden vicdanımız rahat. Hiç kimsenin beklentisini boşa çıkardığımızı düşünmüyorum. Her şey bitmedi. Biz daha ilk kez Avrupa şampiyonasında yarışıyoruz. 2 yıl sonraki Avrupa şampiyonasında finali hedefliyoruz. Zaten bu sürede rekorumuzu geliştiririz. Gelecekte ise madalya almak istiyoruz." -ERKEKLERE GÖNDERME- Barcelona'daki Avrupa Şampiyonası'na 12 bayan 8 erkek atlet ile katılan Türkiye'nin bayanlarda daha başarılı olmasıyla ilgili bir soruya ise Pınar, "Kızlar zaten erkeklerden üstündür", Birsen "Bayanların üstünlüğü hep vardır", Meliz "Bu zaten bilimsel olarak açıklanmış bir olay", Özge de "Her zaman daha iyiyiz" diyerek esprili cevap verdi. Milliler, 3:33.31 olan eski Türkiye rekorunu 6 Haziran'da Bursa'da kırmışlar, ayrıca 20 Haziran'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda birinci olmuşlardı.