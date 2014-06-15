Türkiye rehinleri almak için Musul'a 10 zırhlı araç gönderdi

IŞİD'in ele geçirdiği Musul'da belirsizlik sürerken, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na baskın yapan örgütün, aralarında Başkonsolos Öztürk Yılmaz'ın da bulunduğu 49 rehineyi bırakması için yoğun temaslar sürüyor. Bu sabah onları alıp Duhok üzerinden Türkiye'ye ulaştırmak üzere Erbil'den 10 cipten oluşan araç konvoyu Musul yakınlarına gönderildi.

Türkiye'nin Başkonsolosluk'ta rehin alınanların bırakılması için dün Kerkük'ün ileri gelen aşiret liderini devreye soktuğu belirtildi. Türkiye aşiret liderleri aracılığıyla IŞİD'e ulaştı ve rehinelerin serbest bırakılması için temaslar yapıldı.

IŞİD tarafından rehin alınan Musul Başkonsolosu ve konsolosluk görevlilerinin serbest bırakılması halinde Türkiye'ye ulaştırılması için Erbil'de hazırlanan araç konvoyu da Musul'a gitmek üzere yola çıktı.

Konsolosluk görevlilerinin Musul'dan Türkiye'ye ulaştırılmasının da Musul- Erbil üzerinden değil, daha güvenli olan Musul- Duhok üzerinden yapılması uygun bulundu.

Türk rehineleri alacak 10 zırhlı cipten oluşan araç konvoyu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Erbil'den ayrıldı. Dohuk'a ulaşan konvoy, Musul yakınlarında olacak ve Türk rehineler serbest bırakılırsa hemen gidip alarak Duhok üzerinden Türkiye'ye ulaştıracak.

Peşmerge ve IŞİD yine çatıştı

Bu arada Musul'un Kürt yerleşim bölgelerinde peşmerge özel kuvveti Zerevani ile Irak Şam İslam Devleti güçleri arasında bugün öğlen saatlerinde yeniden çatışma başladı. Bölgedeki kaynaklar IŞİD güçlerinin ikinci kez peşmerge ile çatışmaya girdiğini ve geri püskürtüldüğünü söyledi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani de peşmerge kuvvetlerinin olası bir saldırıya karşı inisiyatif kullanarak Kürt bölgesinin sınırlarını korumaları talimatını verdi.

Kerkük'ün dış mahallelerinde de Kürt güvenlik güçleri ile IŞİD militanları arasında yer yer çatışma yaşandığı belirtiliyor.

Peşmerge'nin canlı şehitler birliği Musul'a gitti

IŞİD'in Musul'da kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırlarında üst düzeyde güvenlik önlemleri alındı. Peşmerge güçlerinin en seçkin birlikleri olan ve Zerevani ismiyle tanınan özel kuvvetlerin tamamı, Musul ve Kerkük'ün Kürt bölgesi sınırına gönderildi.

Saddam Hüseyin döneminde Baas rejimine karşı savaşan ve yaralandıkları için geri hizmete alınan eski peşmergeler de IŞİD'in Musul'da kontrolü ele geçirmesinin ardından gönüllü olarak yeniden silahlandı.

Kendilerine 'Canlı Şehitler Birliği' diyen ve sayılarının 500 kadar olan eski peşmergelerin çoğunun keskin nişancı tüfekleri taşıdığı görüldü.

Kürt güçlerinin profesyonel asker kıyafeti kullanmaya başlamasından yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez yöresel peşmerge kıyafetlerini giyen 'Canlı Şehitler Birliği', bugün Musul'a hareket etti.

Musul çevresindeki Kürt yerleşim bölgelerine yerleşeceklerini ve Kürt bölgesinin sınırlarını IŞİD'e karşı koruyacaklarını söyleyen eski peşmergeler, "Amacımız büyük bedeller ödenerek belirlenen Kürdistan sınırlarını korumak. IŞİD'in Kürdistan sınırlarına saldırması olasılığına karşı gönüllü olarak örgütlendik ve sakladığımız silahlarımızı çıkardık. Uzun yıllardır giymediğimiz peşmerge kıyafetlerimizi giyerek cepheye gitmeye karar verdik. Yıllar önce Saddam'a karşı savaşırken yaralanmıştık. Ancak bu kez yaralanmaya değil şehit olmaya gidiyoruz. Amacımız sınırlarımızı ve Kürt halkını korumak için şehit olmak. Bunun için de birliğimizin adını Canlı Şehitler olarak belirledik" dedi.

Peşmerge özel kuvvetler birliği Zerevani askerlerinin de eşlik ettiği eski peşmergeler, daha sonra Erbil karayolundan araçlarla Musul'a hareket etti. Eski peşmergelerin bölgede inceleme yaparak zayıf bulunan sınır hattında takviye destek olarak Kürt yerleşim bölgelerini IŞİD'e karşı koruyacağı öğrenildi.

IŞİD Musul'da şeriat ilan etti

Musul'un kontrolünü ele geçiren IŞİD güçlerinin atadığı yeni Vali ise şehirde şeriat ilan etti ve uyulması gereken kuralları içeren 16 maddelik kuralları açıkladı. Vali, kadınların çok zorunlu haller dışında sokağa çıkmasını yasakladı.

Sokağa çıkması gereken kadınların yanında mutlaka ailesinden bir erkeğin olmasını zorunlu kılan yeni uygulamaya göre, kadınların şeriat kurallarına göre kapanması zorunlu hale getirildi. Erkeklerin de dar ve vücut hatlarını gösterecek kıyafetler giymesini yasakladı. İlan edilen yeni kurallara uymayanların ise cezalandırılacağı açıklandı.

Musul'dan göç devam ediyor

Musul'dan Kürt bölgesine yönelik 5 gün önce başlayan göç bugün de devam etti. Aralarında bölgedeki Arapların da bulunduğu Musullular gruplar halinde Kürt bölgesine sığınmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi de göçün devam etmesi üzerine Musul'a yakın Hasır sahasında bir transit geçiş kampı yaptı. 109 aile olmak üzere 577 kişiyi barındırabilecek kamp için BM görevlileri bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Kampta kalanların ihtiyaçlarını belirleyen BM görevlilerinden Caterina Robinson, "Burası bir transit geçiş kampı olacak. Buraya gelenlerin tüm ihtiyaçlarını Kürdistan hükümeti ile birlikte karşılamaya çalışıyoruz. Buraya ileriki aşamalarda 500 çadır daha kurmayı planlıyoruz" dedi.

Musul'a dönenler var

Bu arada Musul'a yapılan hava saldırısından korktukları için kaçan yaklaşık bin kişinin de geri döndüğü öğrenildi. Erbil'e sığınan ve bir süre burada kalan bazı ailelerin de Musul'a geri dönmeye başladıkları gözlendi.