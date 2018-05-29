Türkiye reel faizde dünya ikincisi

Döviz kurundaki yukarı yönlü dalgalanmaya karşı Merkez Bankası'nın bir hafta içinde 3 müdahalesi, Türkiye'yi faizde dünyada ikinci sıraya taşıdı. Politika faizini yüzde 16.50'ye getiren Türkiye, şu an dünyada Arjantin'den sonra en yüksek reel faizi veriyor.

Türkiye ekonomi yönetimi, hem yabancı yatırımcıların ilgisini yükseltmek hem de doları frenlemek için arka arkaya faz adımları attı. Merkez Bankası, para politikası bileşimini sadeleştirdi ve bir hafta vadeli repo faizinin 1 Haziran itibarıyla TCMB politika faizi olarak mevcut yüzde 16.50’ye eşitleneceğini açıkladı. Faiz artışı sonrasında küresel faiz tablosunda Türkiye’nin yeri de değişti. Türkiye hem nominal hem de reel açıdan dünyada en yüksek faiz veren ülkeler arasına katıldı.

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Dünya gazetesinden Evrim Küçük, “TL’nin reel getirisi gelişen ülkeleri solluyor” başlığıyla (29 Mayıs 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Şu an dünyada en yüksek faizi yüzde 40 ile Arjantin veriyor. Ekonomisi alarm veren ve parası yılbaşından bu yana dörtte birden fazla değer kaybeden Arjantin ay başında faizini 675 baz puan artırarak yüzde 40’a çıkarmıştı. Sınır ekonomiler olarak tabir edilen az gelişmiş ülkeler dışarıda bırakıldığında nominal faizde Türkiye’nin önündeki diğer ülkeler, Ukrayna (yüzde 17) ve Mısır (yüzde 16.75).

Reel olarak bakıldığında da tablo değişmiyor ve Türkiye faizde lider ülkeler arasında yer alıyor. Piyasa oyuncuları bir ülkeye yatırım kararı verirken enflasyondan arındırılmış reel faiz oranı önemli bir rol oynuyor. Reel faiz oranı, nominal faiz oranından beklenen enflasyonun düşülmesi ile hesaplanıyor.

Açıklanan son verilere göre yıllık enflasyonun yüzde 25.6 olduğu Arjantin yüzde 14-15 bandı ile reel faizde şampiyon. Türkiye, reel faiz yüzde 5-6 bandıyla en yüksek reel getiriyi sunan ikinci ülke. Türkiye’nin andından yüzde 4-5 bandındaki Rusya geliyor.

Türkiye’nin reel faiz oranı Çin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi birçok gelişmekte olan ülkenin üzerinde.

Reel faiz Brezilya’da yüzde 3.70, Meksika’da yüzde 2.90’iken, Çin yüzde 2.55, Güney Afrika yüzde 2, Hindistan yüzde 1.4, Endonezya yüzde 1.10 reel faiz oranı sunuyor. Gelişen piyasaların diğer ağır toplarından Güney Kore, Polonya, Suudi Arabistan’da reel faiz yüzde 0 veya altında.

Ekonomisi güçlü ülkelerde reel faiz eksi

ABD, Almanya, Japonya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde reel faizler negatif seviyede bulunuyor. En düşük reel faiz eksi yüzde 1.9 ile İngiltere’de görülürken bunu yüzde eksi 1.4’le Almanya takip ediyor.

Küresel ekonomik krizin ardından genişlemeci para politikası benimseyerek sıfıra yakın faiz politikasını uygulayan, son dönemde ise para politikasında normalleşme adımlarını hızlandıran ABD’de, reel faizler yüzde eksi 0,75 seviyesinde iken, gelecek ay gerçekleşmesi planlanan faiz artırımı ile bu rakamın yüzde eksi 0,50’ye ulaşması bekleniyor.