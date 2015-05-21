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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye raporuna sürpriz erteleme

Avrupa Parlamentosu'nun yıllık olağan Türkiye raporu için Strasbourg'da yapılması öngörülen oylama son anda sürpriz biçimde ertelendi.

21 Mayıs 2015 18:49


Türkiye raportörü Hollandalı sosyal demokrat parlamenter Kati Piri, oylamaya geçilmeden önce söz alarak, bir hafta içinde rapora çok sayıda değişiklik önergesi verilmiş ve siyasi grupların bu önergeleri aralarında yeterince tartışamamış olmalarını gerekçe gösterip, oylamanın parlamentonun gelecek ayki genel kurul toplantılarına ertelenmesi önerisinde bulundu.

Aslen Hıristiyan Demokrat Gruptan geldiği söylenen erteleme önerisi, genel kurulda oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Rapora son bir haftada 30 değişiklik önergesi verilmişti.

Hıristiyan Demokrat Grup, Türkiye'yle yürütülen müzakerelerde, Yargı ve Temel Haklarla ilgili 23 ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlikle ilgili 24'üncü başlıkların açılmasına karşı çıkan bir değişiklik önergesi sunmuştu.

Hıristiyan Demokratlar ile Sosyalistler, Moskova ile Ankara arasındaki enerji işbirliğini "endişe verici" olarak niteleyen önergeler de hazırlamıştı.

Avrupa Parlamentosu'nun Haziran genel kurul toplantıları, Türkiye'deki genel seçimlerin hemen ardından 8-11 Haziran tarihlerinde Strasbourg'da yapılacak.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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