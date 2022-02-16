Türkiye Raporu: Yurttaş, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artıştan iktidarın enerji politikasını sorumlu tuttu

Türkiye Raporu, yurttaşa, “Sizce enerji zamlarının en büyük nedeni nedir?” diye sordu. Yüzde 48 “Türkiye’nin enerji politikası” yanıtını verirken; katılımcıların yüzde 26’sı, döviz kurundaki artışı gerekçe gösterdi.

Türkiye Raporu, yurttaşa, enerji fiyatlarındaki artışın sorumlusunu ve etkilerini sordu. Araştırma şubat ayının ilk haftasında, Türkiye genelinde 1500 kişi ile görüşerek yapıldı. Araştırmaya katılanlara, “Sizce enerji zamlarının en büyük nedeni ne” diye soruldu. Yurttaşların, yüzde 48’i zamların nedenini Türkiye’nin enerji politikasına bağlarken, yüzde 26’sı döviz kurundaki artışı gerekçe olarak gösterdi. Katılımcıların yüzde 26’sı ise “Neden, dünya genelindeki fiyat artışı” dedi.

Yurttaşların yüzde 76’sı artan fiyatlar karşısında doğalgaz ve elektrik tüketimlerini azalttıklarını ifade etti. “Diğer harcamalarımı kıstım” diyenlerin oranı da yüzde 76 oldu. Yurttaşların yüzde 59’u ulaşım tercihlerini değiştirdiğini ifade etti.

TürkiyeRaporu Direktörü Can Selçuki, araştırmanın sonuçlarını şu sözlerle yorumladı:

“Daha zamlı maaşlar alınmadan gelen enerji fiyatlarındaki artış, hane halkını zor duruma soktu. Sonuçlar bize toplumun bu durumdan birincil olarak yönetimi sorumlu tuttuğunu gösteriyor. Hükümet bu konuda acil bir önlem almazsa son dönemlerde durdurmayı başardığı oy kaybı kış sonunda tekrar başlayabilir. Bu tablonun bizlere gösterdiği acil insani durum, siyasi sonuçlarından çok daha önemli. Zira sonuçlarımız yüksek faturalarla karşı karşıya kalan yurttaşların bu soğuk kış günlerinde ya enerji tüketimini kısmaya çalıştığını ya da yeteri kadar ısınabilmek için diğer temel harcamalarından vazgeçtiğini gösteriyor.”