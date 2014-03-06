'Türkiye raportörüyseniz bir anınız bile sıkıcı geçmez'

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten, “Türkiye raportörüyseniz bir anınızın bile sıkıcı geçmesi ihtimal dahilinde değil” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Hollandalı Ria Oomen-Ruijten’in Türkiye hakkında yaptığı ilginç bir yorum ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu’nda yapılan görüşmeleri yansıtan EUObserver adlı online gazete, Oomen-Ruijten’in Türkiye ile ilgili olarak yapılan bir oylamanın ardından, “Türkiye raportörü iseniz bir anınız bile sıkıcı geçmez” dediğini yazdı.

‘Türkiye’den reformlar bekliyoruz’

Oomen-Ruijten’inn ayrıca Türkiye için, “Ülkeyi reforme edeceklerini umuyoruz çünkü refah içinde bir devlet istiyorlarsa reform gerekir” dediği belirtildi. EUObserver ayrıca, Hollandalı liberal parlamenter Marietje Schaake’nin, “Türkiye’deki kriz, hukuk üstünlüğünü istikrarsızlaştırıyor ve durum giderek kötüleşiyor” sözlerine yer verdi.

Komisyonda oylanan rapor, 8 ‘hayır’ ve 5 çekimsere karşı 36 ‘evet’ ile kabul edilirken imtiyazlı ortaklık önerisi destek bulmamıştı. Oylamada kabul edilen değişiklik önergeleriyle yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının önemine atıf yapılırken reform sürecinde Türkiye ve AB arasında yakın diyalog ve işbirliğinin devam etmesi gerektiği vurgulanmıştı. Oomen-Ruijten de, Türkiye’nin AB üyelik yolunda yeni reformlara ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte AB’nin Türkiye’ye adil ve şeffaf olması gerektiğini belirtmişti. Türkiye raporunun önümüzdeki günlerde AP Genel Kurulu’nda görüşülmesi bekleniyor.