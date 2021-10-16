Türkiye, randevu alana 48 saatte sağlık vizesi verecek

Törende konuşan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sağlık vizelerinin Türkiye’de tedavi görmek isteyen hastalara hızlı şekilde verilmesinin önem taşıdığına işaret ederek, “Bu anlayışla ‘S tipi’ denilen modeli Irak ve Libya özelinde hayata geçirmiştik. Bu modelin dünyadaki fırsatları Türkiye’ye kazandırmada yeterli olmadığını gördük. Şimdi bu modeli HİB çatısı altında bütün dünyaya teşmil edecek şekilde adım atıyoruz. Dünyada bir hasta HİB üzerinden bizlere randevusunu gösterdiği anda en geç 48 saatte refakatçileriyle birlikte vizesini alarak ülkemize gelmiş olacak. Sağlık turizminden ülkemizin aldığı payı artırmak durumundayız. Sağlık turizmi pastasından alınacak her pay, ülkemizin hanesine gelir olarak kaydedilecektir” ifadelerini kaydetti.