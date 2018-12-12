Türkiye ‘rahatsızlığını' iletmişti; ABD, Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktaları kurdu

T24

ABD, Türkiye’nin itirazına ve ‘rahatsızlık’ beyanına rağmen Suriye’nin kuzeyinde kurmayı planladığı gözlem noktalarının faaliyete geçtiğini duyurdu.

Pentagon’dan yapılan açıklamada, gözlem noktalarının kurulmasının amacı, ‘Türkiye'nin güvenlik endişelerine yanıt vermek’ olarak belirtildi.

Akar: “ABD askerleri terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor” algısına sebep olur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise kasım sonunda ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki sınır bölgesinde kontrol noktaları kurma planından Türkiye'nin rahatsızlık duyduğunu ve bu rahatsızlığın ABD'li sivil ve askeri muhataplara iletildiğini söylemişti.

Akar, ABD’nin kuracağı gözlem noktalarının Türkiye’de “ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor” algısına sebep olabileceğini savunmuştu.

"NATO müttefiki Türkiye'nin güvenlik endişelerine yanıt vermek amacıyla..."

ABD’nin Türkiye’nin itirazına rağmen arkasında durduğu gözlem noktalarının kurulduğuna dair açıklama bugün Pentagon’dan (ABD Savunma Bakanlığı’ndan) geldi. Pentagon Sözcüsü Rob Manning, Savunma Bakanı James Mattis'in direktifleri doğrultusunda ‘NATO müttefiki Türkiye'nin güvenlik endişelerine yanıt vermek amacıyla’ Suriye'nin kuzeydoğu sınırına gözlem noktaları kurulduğunu duyurdu.

Manning, "Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz ve Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrarı sağlama çabalarımızı Türkiye ile koordineli bir şekilde yürütmeye bağlı kalacağız" diye ekledi.