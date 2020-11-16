Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Danışma Hattı, İzmirli depremzedeler için faaliyete geçti

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye Psikiyatri Derneği depremzedelere ruhsal destek için bir proje başlattı. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından İzmirli depremzedelere ruhsal destek vermek amacıyla bir telefon hattı kuruldu.

Her gün 12 saat ücretsiz ruhsal destek

Dernek tarafından söz konusu girişim, “Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından İzmirli depremzedelere ruhsal destek vermek amacıyla bir telefon hattı kurulmuştur. 08505326676 numarasından erişilebilecek olan hat 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecektir” şeklinde duyuruldu.