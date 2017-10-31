Türkiye Psikiyatri Derneği: Çocuk istismarında dünya üçüncüsüyüz

Türkiye Psikiyatri Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de istismarına uğramış çocuk oranı yüzde 33.

Antalya’nın Serik İlçesi'nde kurulan Çocuk İstismarıyla Mücadele ve Çocuk Haklarını Koruma Derneği (ÇOCUKÇA) tarafından Boğazkent Mahallesi'nde bir tesiste basın toplantısı düzenlendi.

Çocukça Derneği Başkanı Av. Buğra Kağan Oğuz, Antalya 'da daha önce çocuk istismarıyla ilgili kurulmuş hiçbir derneğin olmadığını kaydetti. Oğuz, "Son 10 yılda sadece cinsel istismara uğrayan çocuk sayısı 250 bin civarındadır. Antalya ise Türkiye'de 4'üncü sırada. Dünyada en çok çocuk istismarı içerikli yayın yapan internet sitesi Avrupa'da ve Hollanda bu konuda 1'inci sırada, ABD, Kanada, Fransa ve Rusya ise onun ardından geliyor" dedi.

“Her beş çocuktan ikisi cinsel istismara uğruyor”

Çocuk istismarıyla ilgili oranları araştırdıklarını ve çarpıcı rakamlara ulaştıklarını anlatan Buğra Kaan Oğuz, "Dünyada her 5 çocuktan 2'si fiziksel, duygusal ya da cinsel istismara uğruyor veya ihmal ediliyor. Ve ne yazık ki uzmanlar cinsel istismar vakalarının ancak yüzde 15'inin adli mercilere intikal ettiğini söylüyor. Gerisinin üzeri bir şekilde kapatılıyor ve çocuklar yaşadıkları travmalarla kalıyor" dedi.

Güney Afrika, Bangladeş, Türkiye…

Dünyadaki oranlar hakkında da bilgi veren Buğra Kaan Oğuz, şu ifadeleri kullandı;

"Dünyada en çok çocuk istismarı içerikli yayın yapan internet sitesi Avrupa'da. Ve Hollanda bu konuda birinci sırada. ABD, Kanada, Fransa ve Rusya ise, onun ardından geliyor. Dünyada çocuk istismarı konusunda ilk 10'da Güney Afrika, Bangladeş gibi ülkeler başı çekerken ardından Türkiye, İngiltere, ABD, Rusya ve Avustralya geliyor. Görüldüğü gibi bu suçun, bu pedofili olarak tanımlanan hastalığın ekonomi, refah seviyesi, okuryazarlık yani kısacası her anlamda gelişmişlik diye tabir edebileceğimiz olguyla hiçbir alakası yok. Bu tamamen üzerine eğilinmesi ve mücadele edilmesi gereken bir hastalıktır. Tabi biz bu araştırmaları yapıp kendimizde belli bir bilinç oluşunca ister istemez rahatsızlık duyduk."

“Önemli olan bu olayları yakalayıp müdahale edebilmek”

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ise "Her okulumuzda bizim uzman arkadaşlarımız var aslında, bu konularda bölümleri bitirmiş öğretmenlerimiz var ama tabi ki önemli olan o öğretmenlerle çocukları buluşturabilmek. Bazı öğretmenlerimiz çok duyarlı çocuklar kendilerini ifade edemese bile öğretmenlerimiz çabasıyla çocukları olayları anlatabiliyorlar. Bu gelişmiş toplumların en büyük sorunu çocuk istismarı ve kadına karşı şiddet. Bazı evli kadınlar da evde şiddete uğruyor. Bunun okumuşlukla cahillikle alakası yok ama dışarıya söyleyemiyor. Çocuklar da ne yazık ki istismara uğruyor söyleyemiyor en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Önemli olan bu olayların başlangıcında yakalayıp müdahale edebilmek. Toplumun bu kesimiyle ilgili böyle duyarlı bir çalışma başlattığı için bu genç arkadaşlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.