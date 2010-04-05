'Türkiye protokolleri imzalarsa savaş çıkar'

T24 - Ermenistan’da muhalefetteki Ermenistan Devrimci Federasyonu (Taşnaksütyun) liderlerinden Kiro Manoyan, Türkiye’nin protokolleri imzalaması halinde Azerbaycan’ın Ermenistan’a saldırabileceğini ileri sürdü.



Diaspora Ermenilerinin yayın organı PanArmenian.net’in haberine göre Manoyan, Azerbaycan’la Ermenistan arasında iki nedenle savaş çıkabileceğini iddia etti. Buna göre, Azerbaycan’ın askeri açıdan kendisini üstün hissettiği an savaş açabileceğini savunan Taşnak lider, “Azerbaycan Türkiye’nin protokelleri imzalayarak kendi çıkarlarını feda ettiğini düşünürse Karabağ’da yeni bir savaş çıkması ihtimali yüksek olur” dedi.



Taşnak lider, nükleer zirve için Washington’a gitmeye hazırlanan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın ABD Başkanı Barack Obama ile yapacağı görüşmenin arkasında da Erivan’ı “soykırım” konusunda yumuşatma çabasının yattığını öne sürdü. Manoyan, Obama’nın bu görüşmede Sarkisyan’ı ikna ettikten sonra 24 Nisan’da yapacağı konuşmada “soykırım” sözcüğünü kullanmayacağını iddia etti.





