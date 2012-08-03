Türkiye primde dördüncü madalyada sonuncu

Olimpiyatlar’da ilk üçe giren her sporcu için 19 bin Euro vaat eden ABD’ye karşılık, 583 bin Euro ödül vereceğini açıklayan Türkiye, bugüne kadar herhangi bir madalya kazanamadı.



Londra Olimpiyatları’na büyük umutlarla katılan Türkiye, büyük hayal kırıklığı yaşadı. Hiçbir sporcumuz bugüne kadar madalya kazanma başarısı gösteremedi.

Olimpiyatlara katılan ülkeler de sporcularını teşvik etmek adına madalya kazananlar için ortaya belli bir prim koydu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye, ülkelerin prim tablosunda Özbekistan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın ardında yer aldı.

Spor Bakanı Suat Kılıç, yurda altın madalya getirenlere 2 bin Cumhuriyet Altını vereceğini açıklamıştı.

Bakan Kılıç, takım sporlarında mücadele veren sporcuların da makul bir şekilde ödüllendirileceğini vurgulamıştı.

204 ülkeden 10 bin 490 sporcunun mücadele verdiği Olimpiyatlar’da madalya tam anlamıyla aslanın ağzında.

Şimdiye kadar toplam 17 altın kazanan Çin Halk Cumhuriyeti’nin primi 42 bin 400 Euro. Onu 12 altınla takip eden ABD ise Türkiye’nin 30’da 1’i kadar ödülü başarılı olan sporcularına uygun gördü.