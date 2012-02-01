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Spor

Türkiye, Polonya'yı 59

01 Şubat 2012 00:55

-Türkiye, Polonya'yı 59-43 mağlup etti SAKARYA (A.A) - 31.01.2012 - Türk Telekom Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, Polonya'yı 59-43 mağlup etti. Polonya'da en skorer isim 14 sayı ve 6 ribauntla oynayan Filip Pruefer olurken, Türkiye'de Egemen Güven 21 sayı ve 5 ribauntla mücadele etti. Turnuvanın 4. gününde (A) Grubu'nda mücadele eden Mısır, Slovenya'yı 101-53 yendi. Mısır'da Ehab Saleh, 16 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla takımının en etkili ismi olurken, Slovenya'da Aljaz Slulej 13 sayı ve 4 ribauntla takımının en skorer oyuncusu oldu. Aynı grupta mücadele eden Sırbistan, rakibi Letonya'yı 88-75 mağlup etti. Letonya'da takıma galibiyeti getiren isim ise 18 sayı ve 2 ribauntla oynayan Rudolfs Stradnieks oldu. Sırbistan'da da Nikola Pavlovic, 27 sayı ve 7 ribauntla skora önemli katkıda bulundu. -(B) Grubu- (B) Grubu'nda ise Rusya, Almanya'yı 68-60 mağlup etti. Rusya'da en skorer isim 22 sayı ve 7 asistle oynayan Aleksandr Gavrilov olurken, Almanya'da Jan Wimberg'in 11 sayı ve 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Karadağ ise Fransa karşısında sahadan 53-48 galip ayrıldı. Karadağ'da en skorer isim 17 sayı ve 16 ribauntla oynayan Vasilijie Knezevic oldu. Fransa'da ise 12 sayı ve 7 ribauntla mücadeleyi tamamlayan Antoine Wallez takımın en skorer oyuncusu oldu. Grubun son maçında ise Ukrayna, Bulgarisan'ı 82-54 mağlup etti. Bulgaristan'da en skorer isim 13 sayı ve 4 ribauntla oynayan Denis Petkov olurken, Ukrayna'da 16 sayı ve 11 ribauntluk performansıyla Vadym Golyk galibiyeti sağlayan isim oldu.  Turnuvada yarın (A) Grubu'nda Letonya-Slovenya, Polonya-Mısır ve Türkiye-Sırbistan, (B) Grubu'nda ise Fransa-Rusya, Almanya-Bulgaristan ve Karadağ-Ukrayna karşılaşmaları yapılacak.

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