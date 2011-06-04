-TÜRKİYE PLASSNİK'İ VETO ETTİ VİYANA (A.A) - 04.06.2011 - Türkiye'nin, eski Avusturya Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik'in, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği adaylığını "veto ettiği" bildirildi. AGİT'te tüm kararlar konsensüs (oydaşma) ile alındığı için bu hakkını kullanan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın, dönem başkanı Litvanya'ya "Plassnik'in genel sekreterliğini kabul etmediğini resmen bildirdiği" belirtildi. Teşkilatın dönem başkanı Litvanya tarafından AGİT üyesi 55 ülkenin Viyana'daki heyet başkanlarına geçtiğimiz günlerde gönderilen mektupta, Plassnik'in genel sekreterlik için aday gösterildiği belirtilmiş ve destek talebinde bulunulmuştu. Türkiye'nin vetosu üzerine Litvanya'nın, pazartesi gününe kadar Plassnik veya başka bir adayı resmen ilan etmesi ve üye ülkelerin onayını alması gerekiyor. AGİT Genel Sekreterliği'ne talip olan Türkiye de Cumhurbaşkanlığı Avrupa güvenliği danışmanı Büyükelçi Ersin Erçin'i bu göreve aday göstermişti. Bu arada, Türkiye ve Avusturya'nın yanı sıra İtalya ve Portekiz de genel sekreterlik için birer aday gösterdiler.