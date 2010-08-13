'Türkiye PKK'ya kimyasal silah kullanıyor'

T24- Alman Der Spiegel dergisi, internet sayfasında "Türkiye, PKK'ya karşı kimyasal silahlarla kullanmakla suçlanıyor" derken, Alman uzmanlarının, kimyasal silahlarla öldürüldüğü öne sürülen PKK'lılara ilişkin fotoğrafların orjinal olduğunu doğruladıklarını belirterek, "Kanıtlar, Türk hükümeti üzerinde artan bir baskı oluşturuyor" yorumunu yaptı.





Cumhuriyet'in derlediği habere göre, Der Spiegel dergisi, internet sayfasında yayımlandığı, "Türkiye, PKK'ya Karşı Kimyasal Silahları kullanmakla Suçlanıyor" başlıklı haberinde "Ölü Kürt Savaşçılarının Şok Edici Görüntüler" ifadesine de yer verdi.





Alman uzmanlarının, kimyasal silahlarla öldürüldüğü öne sürülen PKK'lılara ilişkin fotoğrafların orijinal olduğunu doğruladıkları kaydedilen haberde, "Kanıtlar, uzun bir süreden beri Kürt asilerine karşı kimyasal silahları kullanmasından şüphelenen Türk hükümeti üzerine artan bir baskı oluşturuyor. Alman politikacıları soruşturma talep ediyorlar" denildi.





"Daha korkunç" görüntülerin kolay kolay bulunamayacağını belirten Der Spiegel, foto sahtekarlığı uzmanı Hans Baumann'ın fotoğrafların orijinal olduğunu, Hamburg Üniversitesi Hastanesi'nin adli raporunda da, öldürülen sekiz Kürdün, "muhtemelen kimyasal maddelerin kullanımının sonucunda hayatını kaybetti" denildiğine dikkat çekti.





Alman politikacılar acilen soruşturma istedi





Der Spiegel, "Türk ordusunun gerçekten kimyasal silahlar kullandı mı ve bunu yaparak imza attığı Kimyasal Silahlar Sözleşmesini ihlal etti mi" sorusunu sorduktan sonra Alman politikacılar ve insan hakları uzmanlarının bağımsız bir soruşturma istediklerini belirtti.

Bu çerçevede haberde Yeşil Parti Eş Başkanı Claudia Roth'un "Son bulgular o kadar belirgin ki Türk tarafı, acilen bir izahta bulunmalı" sözlerini de aktarıldı.





Claudia Roth, "ek iddiaları geçersiz kılmak üzere" Türkiye'den resmi bir açıklamayı talep ederken bağımsız bir soruşturma gereğinin altını da çizdi.





Bu arada, Der Spiegel'e konuşan iktidardaki Hıristiyan Demokrat partisi önde gelenlerinden, Federal Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz ise, Türkiye'nin bu konuyu acil olarak ele alması gerektiğini belirterek uluslararası bir soruşturmanın en iyi yaklaşım olacağını da öne sürdü.

