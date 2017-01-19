Türkiye Petrolleri'nin yeni sahibi belli oldu

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin satışına onay verdi. Şirket' 490 milyon liraya Zülfikarlar Holding'e satıldı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ÖYK kararıyla, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin ihalede 490 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding AŞ'ye satılmasına onay verildi.



20 Ekim'de yapılan özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi Zülfikarlar Holding AŞ vermişti.

400'e yakın bayisi var

TP Petrol Dağıtım AŞ, akaryakıt dağıtım sektöründe yüzde 4,4 pazar payı ile altıncı en büyük oyuncu konumunda. Şirket 400’e yaklaşan bayi, stratejik lokasyonlarda bulunan 7 akaryakıt depolama tesisi, 333 bin metreküp depolama kapasitesi ve 2 LPG dolum tesisine sahip bulunuyor.

Turkuaz Petrol'ün sahibi

Zülfikarlar Holding'in bünyesinde Turkuaz Petrol faaliyet gösteriyor. 1994 yılında kurulan şirketin 350’ye yakın istasyonu, 4 akaryakıt terminali, 7 bölge temsilciliği, 10 ikmal noktası 1 madeni yağ fabrikası bulunuyor. Şirket bünyesinde 200’ü aşkın personel yer alıyor.