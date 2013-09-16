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Türkiye Petrolleri'nde yangın çıktı

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında çıkan yangın, çalışanlara gergin anlar yaşattı

16 Eylül 2013 19:39

Ankara'nın Söğütözü Mahallesi'nde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın(TPAO) Genel MÜdürlüğü laboratuvarlarının da bulunduğu hizmet binasının çatı katında öğle saatlerinde yangın çıktığı aktarıldı. İlk belirlemeler çatı onarımı ve yalıtım çalışmalarının yapıldığı sırada kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların başlattığı yangına ilk olarak çalışma yapan işçilerin müdahale ettiği öğrenildi.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, ardından hizmet binası yangın malzemeleriyle hizmet binası çalışanları yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiyenin de kısa sürede müdahale ettiği yangın kısa sürede başka binalara sıçramadan söndürüldü. Bu arada boşaltılan hizmet binasından yangını izleyen çalışanlar ise herhangi bir tehlikeye karşı olay yerinden uzaklaştırıldı. Soğutma çalışmaları başlatılırken, yangının çıktığı çatı katında mahsur kalan 9 işçi kurtarıldı.

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