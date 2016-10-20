Türkiye Petrolleri özelleştirildi; işte kazanan

Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ’nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki idare hissesinin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığında gerçekleştirildi ve kazanan 490 milyon lira ile Zülfikarlar Holding oldu.

Vatan’da yer alan habere göre, bugün saat 15.00'da başlayan ihalede 490 milyon TL teklif veren Zülfikarlar Holding, Türkiye Petrolleri'nin yeni sahibi oldu. TP Petrol Dağıtım AŞ'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki idare hissesinin blok satışı yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında (ÖİB) yapıldı. İhaleye, Zülfikarlar Holding AŞ, Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Termopet-Net-Cemil Direkci Ortak Girişim Grubu ve SBK Holding AŞnin dahil olduğu dört şirketin yetkilileri katıldı.

İlk tekliflerin yapıldığı elemeli turda en düşük teklifi veren Siyah Kalem saf dışı kaldı. Bu aşamada en yüksek teklif, 320 milyon TL olarak açıklandı. Görüşmelerin hemen başında Termopet-Net-Cemil Direkci OGG ihaleden çekilme kararı aldı.



İhalenin pazarlık aşamasına Zülfikarlar Holding ve SBK Holding arasında devam edilirken, son olarak SBK Holding teklifini 418 milyon TL'ye çıkardı.



Molanın ardından 490 milyon TL teklif veren Zülfikarlar Holding Türkiye Petrolleri'nin yeni sahibi oldu

Dört firmadan teklif gelmişti

Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 hissesinin özelleştirme ihalesine dört teklif verildi. Son teklif verme süresi olan 30 Eylül Cuma günü ihaleye Zülfikarlar Holding, Siyah Kalem, Termopet-Net-Cemil Direkci OGG ve SBK Holding teklif vermişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; TP Petrol Dağıtım, akaryakıt dağıtım sektöründe yüzde 4.4 pazar payı ile altıncı büyük oyuncu konumunda.

400'e yakın bayii ve dolum tesisleri bulunuyor

TP Petrol Dağıtım AŞ, Şirket 400'e yaklaşan bayi sayısı, stratejik lokasyonlarda bulunan 7 akaryakıt depolama tesisi, 333 bin metreküp akaryakıt depolama kapasitesi, 2 LPG dolum tesisine sahip bulunuyor.



TP Petrol Dağıtım A.Ş. Genel Müdür’ü Mutlu Gül özelleştirme sürecine ilişkin Haziran ayında yapılan toplantıda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Gül, son 3-4 yılda bayi ağını hızla büyüten TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin 2016 yılının başından itibaren İstanbul/Ambarlı’da 156 bin m3‘lük kapasiteli akaryakıt depolama terminalinin kiralanması ve TP Gaz markası altında LPG satış operasyonlarına başlanması gibi Şirket’e çok önemli katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.