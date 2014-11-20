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'Türkiye peşmergeye eğitim vermeye başlıyor'

Irak Kürt Yönetimi Hükümet Sözcüsü Safeen Dizayi, Türkiye'nin peşmergeyi eğitmesi konusunda ilerleme sağlandığını açıkladı

20 Kasım 2014 18:47

IKBY Hükümet Sözcüsü Safeen Dizayi, Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla görüşmesinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Dizayi, Türkiye 'nin peşmerge güçlerine askeri eğitim vermesi konusunda bazı adımlar atıldığını söylerken Barzani ailesinin uçakla kaçmaya çalıştığı iddiasını da yalanladı.

 

‘Davutoğlu'dan duyarsınız’

 

IKBY Hükümet Sözcüsü Safeen Dizayi Türkiye'nin peşmerge güçlerine askeri eğitim vermesi konusunda bazı adımlar atıldığını açıkladı. Radikal’de yer alan habere göre, Başbakan Davutoğlu'nun da bu konuda açıklama yapacağını söyleyen Dizayi, "Eğitimin ilk adımı Kuzey Irak'ta, kaç kişi olacağı teknik konular" dedi. Dizayi "Kürt koridoru" konusunda ise, "Türkiye ile anlaşmamız var buna bağlıyız. Kobani'ye daha fazla Peşmerge geçişi planı yok" dedi.

Sefin Dizayi'nin açıklamaları satır başları ile şöyle:

- Türkiye ile petrol için ikinci hat değil ama doğalgaz için hat düşünüyoruz.

- Türkiye'nin peşmergeyi eğitmesi konusunda bazı adımlar atıldığını Başbakan Davutoğlu'ndan duyarsınız.

- Eğitimin ilk adımı Kuzey Irak'ta, kaç kişi olacağı teknik konular.

- Kürt Koridoru konusunda Türkiye ile anlaşmamız var, buna bağlıyız.

- Kobani'ye daha fazla peşmerge geçişi planı yok.

- Barzani ailesinin uçakla kaçmaya çalıştığı iddiası doğru değil.

- Halk Bankası'ndaki toplam petrol geliri 2.7 milyar dolar, tamamını IKBY alıyor.

- Çözüm süreci konusunda iyimseriz, diyalog ve kapsamlı plan gerek.

IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun bugüne dek yapılan toplantılarında medyaya yansıdığı kadarıyla peşmergenin ABD ve Almanya gibi ülkeler tarafından eğitilmesi Türkiye'nin ise 2 bin ÖSO savaşçısını eğiteceği belirtiliyordu.

 

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