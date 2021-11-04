Türkiye, Paris Anlaşması'nın tarafı olacak

Resmi Gazete’nin 4 Kasım 2021 tarihli sayısına göre, Paris Anlaşması’nın yürürlük tarihinin 10 Kasım 2021 olarak tespit edilmesine karar verildiği duyuruldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekretaryasının yayımladığı depoziter bildirimine göre, Türkiye'nin Paris Anlaşması'na ilişkin onayı 11 Ekim'de bildirilmişti.
Bildirimde, onayın sekretaryaya gönderilmesinden sonraki 30'uncu günde anlaşmanın yürürlüğe gireceği ifade edilerek, "Anlaşma, Türkiye için 10 Kasım 2021 tarihiyle yürürlüğe girecektir." ifadesi kullanılmıştı.