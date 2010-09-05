-TÜRKİYE PARAŞÜT ŞAMPİYONASI SONA ERDİ SELÇUK (A.A) - 05.09.2010 - Türk Hava Kurumu'nun (THK) düzenlediği 39. Türkiye Paraşüt Şampiyonası, Selçuk Efes Havaalanı Eğitim Merkezinde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ödül törenine Efes Havaalanı Meydan Müdürü Emekli Tuğgeneral Muzaffer Karaca, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Selçuk Emniyet Müdürü Akın Karatay ve davetliler katıldı. Burada bir konuşma yapan Muzaffer Karaca, tüm paraşütçülerin özgürlüğün ve cesaretin çocukları olduğunu belirterek, Atatürk'ün kurduğu kurumu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini kaydetti. 30 Ağustos günü başlayan ve THK'nun Selçuk ilçesindeki Efes Havaalanı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 39. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'na 9 kadın, 67 erkek paraşütçü olmak üzere toplam 76 yarışmacı ve 15 takım katıldı. Hedef ve Formation Skydiving dallarında yapılan yarışmalarda ''Ferdi Hedef Bayan'' sıralamasında Meryem Akar birinci, Ayla Uyanık ikinci, Sinem Turan üçüncü oldu. ''Ferdi Hedef Erkek''lerde Ahmet Dinç birinci, Haluk Kıcaaliç ikinci, Emre Diker geldi. ''Takım Hedef Bayan'' sıralamasında Türkkuşu Bayan Takımı şampiyon olurken, Serbest Paraşütçüler Derneği takımı ikinci, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği takımı üçüncü oldu. ''Takım Hedef Erkek''lerde, TSK Meteor takımı birinci, Karagücü ikinci, Türkkuşu üçüncü geldi. ''Formation Skydiving'' sıralamasında TSK Meteor takımı birinci, Karagücü takımı ikinci, Serbest Paraşütçüler takımı üçüncü oldu.