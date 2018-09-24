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Türkiye Paraguay'da büyükelçilik açıyor

Türkiye'nin Paraguay'a büyükelçi olarak Armağan İnci Ersoy'u belirlediği bildirildi

24 Eylül 2018 00:49

Türkiye'nin, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da büyükelçilik açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamladığı ve Armağan İnci Ersoy'u bu ülkeye ilk büyükelçi olarak belirlediği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası kapsamında Paraguay ile temas ve iş birliğini artırma yönünde adımlar atıldığı belirtildi. 

Armağan İnci Ersoy

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile New York’ta bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Türkiye ile Paraguay arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda karşılıklı siyasi irade teyit edilmiştir. Türkiye, Asuncion Büyükelçiliğimizin açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamlamış ve Armağan İnci Ersoy'u ilk büyükelçimiz olarak belirlemiştir. Paraguay tarafının da gerekli işlemleri yakın bir zamanda tamamlaması beklenmektedir."

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