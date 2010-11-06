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TÜRKİYE PAKİSTAN'DAKİ SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A)

06 Kasım 2010 19:42

-TÜRKİYE PAKİSTAN'DAKİ SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A) - 06.11.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da dün bir camiye düzenlenen intihar saldırısından büyük üzüntü ve kaygı duyulduğunu bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hayber Paştunkva eyaletindeki Darra Adam Hel’de düzenlenen ve yaklaşık 70 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" denildi. Açıklamada, "Saldırının bir ibadet yerine karşı gerçekleştirilmiş olması, tüm insanlığın olduğu gibi bizim de infialimizi artırmaktadır. Dost ve kardeş Pakistan hükümeti ve halkıyla güçlü dayanışma duygularımızı bu acı olay vesilesiyle bir kez daha ifade ediyoruz" denilerek hayatlarını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.

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