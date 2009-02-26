'Türkiye pahalı kurtarma programlarından kaçınmalı'

IMF Türkiye Temsilcisi Hossein Samiei, MB'nin zamanında önlemler aldığına dikkati çekerek Türkiye'nin pahalı kurtarma programlarından kaçınması gerektiğini söyledi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Temsilcisi Hossein Samiei, dış borç seviyesine bakıldığında iyi bir konumda olduğu görülen Türkiye'nin dış borcunun, benzer ülkelere göre daha düşük olduğunu kaydetti



3. Risk Yönetimi Zirvesinde konuşan IMF Türkiye Temsilcisi Hossein Samiei, küresel ekonominin daha da kötüleşmiş durumda olduğunu ve küresel ticaretin de son bir kaç ayda daha da düştüğünü anlattı.



Gelişen ekonomi ülkelerinde borçlanmanın maliyetinin gelişmelerden etkilendiğini ve emtia fiyatlarının düştüğünü ifade eden Samiei, bütün esnekliğe karşın GSMH daha zayıflayacağını ve 2009'da da düşmeye devam edeceğini kaydetti.



2008'in üçüncü ve dördüncü çeyreğinde kayda değer bir düşüş olduğunu belirten Samiei, küresel ekonominin 2009'da yavaşlayacağını tahmin ettiklerini, büyümenin tahminen yüzde 0,5 olacağını dile getirdi.



Dünyada enflasyonun zayıfladığını, 2009 ve 2010'da bu zayıflamanın devam edeceğini tahmin ettiklerini kaydeden IMF Türkiye Temsilcisi Hossein Samiei, "Ancak, ABD ve Japonya gibi ülkeler için deflasyon ortaya çıkabilir" dedi.



Samiei, küresel ekonominin 2009 ve 2010'da yükselmesinin 3 şarta bağlı olduğunu, birinci şartın finansal şartların iyileşmesi, ikinci şartın maliye ve parasal teşviklerin uygulanması, üçüncü şartın ise ABD ve dünyadaki konut satışlarının dengeye gelmesi olduğunu belirtti.



Türkiye'nin dış borcu, benzer ülkelere göre daha düşük



Türkiye ile ilgili olarak ise Hossein Samiei, ülkenin gücünü, eforunu, finansal sektöre vermesi gerektiğini belirterek, büyümenin düştüğünü kaydetti.



AB ülkelerinin performansının da Türkiye ihracatını etkilediğini, Türkiye'nin yeni pazarlarla bu durumu bertaraf edebileceğini vurgulayan Samiei, "Türkiye, yeni pazarlarla performansını kayda değer bir şekilde artırabilir" dedi.



IMF Türkiye Temsilcisi Hossein Samiei, "Türkiye'nin, dış borç seviyesine bakıldığında iyi bir konumda olduğu görülmektedir. Türkiye'nin dış borcu, benzer ülkelere göre daha düşüktür. Bütün esnekliğe karşın GSMH daha zayıflayacak ve tahminlerimize göre 2009'da da düşmeye devam edecek. 2009 sonunda hedeflenen enflasyon rakamı Merkez Bankasının tahminlerinden daha da aşağıda olacak" diye konuştu.



MB'nin zamanında önlemler aldığına dikkati çeken Samiei, Türkiye'nin pahalı kurtarma programlarından kaçınması gerektiğini sözlerine ekledi.

