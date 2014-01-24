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Dünya

Freedom House: Türkiye özgürlükler konusunda geriliyor

Uluslararası insan hakları ve basın özgürlüğü kuruluşu Freedom House'un açıkladığı 2013 yılına ait ‘’Dünya Özgürlükler Raporu’’nda Türkiye 'kısmen özgür' ülkeler kategorisinde yer aldı

24 Ocak 2014 16:54

Uluslararası sivil toplum örgütü Freedom House, her yıl yayınladığı ‘’Dünya Özgürlükler Raporu’’nda, Türkiye’yi özgürlüklerin sınırlı olduğu ülkeler arasına soktu.

Tolga Tanış'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, uluslararası insan hakları ve basın özgürlüğü kuruluşu Freedom House örgütü, geleneksel özgürlükler raporunu yayınladı. 41’incisi yayınlanan rapora göre, dünyada özgürlükler 2013’te de önceki yedi yılda olduğu gibi genel olarak azaldı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 54 ülke, özgürlüklerin azaldığı ülkeler arasında gösterilirken, bunun en temel sebebinin ise muhaliflerini yok etmeyen ama onları felce uğratan, hukukun üstünlüğüne uymayan ama sahte bir düzen ve meşruiyet sürdüren “modern otoriter” liderler olduğu vurgulandı. Raporda modern otoriterler için şu tarif verildi: “Modern otoriterlerin merkezi, siyasi çoğulculuğu kuvvetlendiren kurumları ele geçirmektir. Modern otoriterler sadece yürütme ve yasama organlarını değil, medyayı, yargıyı, sivil toplumu, ekonomiyi ve güvenlik güçlerini de kontrol etmeye çalışırlar.”

 

Türkiye’de özgürlükler sınırlandırılıyor

 

Raporda, özgürlüklerin azaldığı yerlerin başında askeri darbenin etkilerinin sürdüğü Mısır sayılırken, bunun dışında politik açıdan etkin ülkeler Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Türkiye, Venezuela ve Endonezya da durumun kötüleştiği yerler arasında sayıldı. Freedom House’a göre 2013’te dünyada sadece 40 ülkede özgürlükler genişlerken, 88 ülke ‘özgür’ kabul edildi. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 59 ülke ‘kısmen özgür’ ülkeler arasında gösterildi. Somali, Sudan, Suriye’nin de olduğu 48 ülke ise ‘özgür olmayan’ ülkeler olarak sayıldı.

 

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