Türkiye, özel maçta İtalya'ya 3-2 yenildi

Hazırlık karşılaşmasında Türkiye A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya 3-2 yenildi. Türkiye'nin gollerini Cengiz Ünder ve Serdar Dursun atarken, İtalya'nın golleri Giacomo Raspadori(2) ve Bryan Cristante'den geldi.

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne playoff etabında Portekiz'e elenen Türkiye ve Kuzey Makedonya'ya elenen İtalya, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı.

Stefan Kuntz, İtalya karşısına; Altay Bayındır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal ilk 11'i ile çıktı.

Milli takımda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı maç kadrosunda yer almadı.

Türkiye maçın henüz başında, 4. dakikada öne geçti. Chiellini'yi çalımlayan Cengiz Ünder, Türkiye'yi öne geçirdi. 34. dakikada Bryan Cristante skora eşitlik getirirken, 39. dakikada ise Giacomo Raspadori'nin golü ile İtalya öne geçmeyi başardı ve ilk yarı 1-2 tamamlandı.

Raspadori farkı ikiye çıkardı, Serdar Dursun skoru belirledi: 2-3

69. dakikada Cristiano Biraghi'nin indirdiği yan topta Raspadori ile İtalya farkı açtı. 83. dakikada Çağlar'ın kafa vuruşunu kale sahasında tamamlayan Serdar Dursun, farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Türkiye, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

Türkiye, bundan sonra Uluslar Ligi C Grubu maçlarında 4 Haziran'da Faroe Adaları'nı ağırlayıp, 7 Haziran'da ise Litvanya'ya konuk olacak.