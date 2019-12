-TÜRKİYE, OYUNLARA 11 BRANŞTA 153 SPORCUYLA KATILACAK ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Ülkü Parlakyıldız - Türkiye, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'na (Universiade Erzurum-2011) 11 branşta, 74'ü bayan olmak üzere toplam 153 sporcuyla katılacak. Erzurum'un ev sahipliğinde, 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Universiade Erzurum-2011'de Türkiye, alp disiplini, biathlon, buz hokeyi, curling, kayakla atlama, kayaklı koşu, kuzey kombine, snowboard, serbest stil kayak, artistik paten ve sürat pateni olmak üzere bütün branşlarda mücadele edecek. Toplam 153 sporcunun 74'ünü bayan, 79'unu ise erkek sporcular oluşturuyor. Bireysel sporlarda en fazla sporcu 18 ile snowboardda yer alırken, Türkiye'nin kuzey kombinede 1 milli sporcusu bulunuyor. Kayakla atlama ve kuzey kombinede bayan sporcu yarışmıyor. Alp disiplini Konaklı Kayak Merkezi'nde, kayaklı koşu, kuzey kombine ve biatlon Kandilli Kayak Merkezi'nde, kayakla atlama Kiremitlik Tepe Tesisleri'nde, serbest stil kayak ve snowboard Palandöken Kayak Merkezi'nde, sürat pateni Palandöken'deki buz salonlarında, buz hokeyi Cemal Gürsel mevkisindeki buz salonlarında, artistik paten Yenişehir'deki buz salonunda, curling ise Türkiye'nin ilk curling salonunda yapılacak. Branşlara göre milli sporcuların dağılımı şöyle: /* Branş Bayan Erkek Toplam --------------------------------------------------------------- Alp Disiplini 6 10 16 Biatlon 4 8 12 Buz Hokeyi 22 23 45 Curling 5 5 10 Kayakla Atlama - 2 2 Kayaklı Koşu 2 5 7 Kuzey Kombine - 1 1 Snowboard 9 9 18 Serbest Stil Kayak 1 4 5 Artistik Paten -Figür Pateni 2 3 5 -Buz Dansı 1 1 2 -Senkronize Paten 16 4 20 Sürat Pateni 6 4 10 -------------------------------------------------------------- GENEL TOPLAM 74 79 153 */ Branşlara göre antrenörler ile sporcuların isimleri ve eğitim gördükleri üniversiteler şöyle: Alp Disiplini ------------- Antrenörler: Vlado Makuc, Serhat Aktaş, Gürkan Saatçioğlu, İbrahim Demirci Erkekler: Emre Şimşek (Atatürk), Cenk Usta (Uludağ), Selim Pasinli (Atatürk), Ersin Beydüz (Atatürk), Levent Taş (Kafkas), İbrahim Yıldırım (Kafkas), Mustafa Yıldız (Kafkas), M.Ömer Taşkesenlioğlu (Atatürk), Muzaffer Kerem Ersoy (İstanbul), Harun Şimşek (Atatürk) Bayanlar: Tuğba Daşdemir (Abant İzzet Baysal), İrem Önder (İstanbul Bilgi), İstem Tunca (Uludağ), Fatmanur Gül (Hacettepe), Betül Gül (Hacettepe), Zeynep Severge (İstanbul Bilgi) Biatlon ------- Antrenörler: Yuriy Ivanov, Haris Korkmaz, Berivan Ayhan, Şefik Yaşar Erkekler: Orhan Gazi Civil (Gazi), Recep Efe (Gazi), Ekrem Yıldırım (Gazi), Ayhan Arslan (Kafkas), Samet Oğlağo (Niğde), Müjdat Boz(Kafkas), Uğur Akman (Anadolu), Ahmet Üstüntaş (Niğde) Bayanlar: Nihan Erdiler (Cumhuriyet), Elif Aşkın (100.Yıl), Burcu Yeğin (Kastamonu), Mehtap Baştuğ (Niğde) Buz Hokeyi ---------- Antrenörler: Tarık Göçmen, Mehmet Baklaya, Aykut Sunar Erkekler: Eray Atalı (Kaleci/Kocaeli), Erol Kahraman(Kaleci/Doğu Akdeniz), Sefa Berat Aktepe (Defans/Polis Akademisi), Doğa Selçuk (Defans/Kocaeli), Gökhun Öztürk (Defans/Kocaeli), Gürkan Çetinkaya (Defans/Kocaeli), Savaş Can, Burak Aktürk (Defans/Kocaeli), Kerem Tuna İslam (Defans/Koç), Orhan Coşkun (Defans/Polis Akademisi), Kemal Burkay Altuntaş (Forvet/Ankara), Mevlüt Kumcu (Forvet/Polis Akademisi), Alper Solak (Forvet/Ankara), Batın Kösemen (Forvet/Kocaeli), Tuğcan Ayyıldız (Forvet/Kocaeli), Egemen Taşboğa (Forvet/Gazi), Emrah Özmen (Forvet/Anadolu), Emre Elevli (Forvet/Saint Paul), İbrahim Kaan Özgencil (Forvet/ODTÜ), Fevzi Ufuk Güçlü (Forvet/Kocaeli), Serkan Gümüş (Forvet/Pacific Hill), Cüneyt Baykan (Forvet/Pacific Hill University), Yusuf Halil (Forvet/Pacific Hill), Fikri Atalı (Yedek kaleci/Kocaeli) Antrenörler: Keith Mcadams, Kaan Budak Bayanlar: Berfu Merve Bolulu (Kaleci/İstanbul Bilgi), Mine Güngör (Kaleci/American Public), Başak Biçer (Forvet/ODTÜ), Çağla Baktiroğlu (Forvet/University Of Windsor), Çağla Sevgili (Forvet/Kocaeli), Didem Aydoğdu (Forvet/Kocaeli), Dilara Elysse Özen(Forvet/Bucks C.C.C), Elif Bayrak(Defans/Bilkent), Feriha Ceren Alkan (Defans/ODTÜ), Gamze Elif Ulaş (Forvet/AÖF), Huriye Yeliz Yüksel (Forvet/AÖF), Mefharet Veziroğlu (Forvet/Hacettepe), Nilay Günay (Forvet/Bilkent), Özlem Öz (Forvet/ODTÜ), Özlem Yerebakan (Defans/Ankara), Refika Yılmaz (Defans/Hacettepe), Sinem Doğu (Defans/Hacettepe), Sinem Yalçındağ (Defans/Aksaray), Teksin Öztekin (Forvet/Bilkent), Tuba Dokur (Forvet/Hereke M.Y.O), Tuba İlgin (Forvet/AÖF), Zeynep Özen Pervan (Defans/American Public) Curling ------- Antrenörler: Brian Gray, Fatih Ağduman Erkekler: Oğuzhan Dikmen (Atatürk), Çağrı Bayraktar (Anadolu), Oğuz Zengin (Atatürk), Yusuf Ziya Bayraktutan (Atatürk), Haluk Adanır (Atatürk) Bayanlar: Öznur Polat (Atatürk), Elif Kızılkaya (Atatürk), Burcu Pehlivan (Kocaeli), Şeyda Zengin (Atatürk), Ayşe Gözütok (Atatürk) Kayakla Atlama -------------- Antrenörler: Vasja Bajc, Ales Selak Erkekler: Faik Yüksel (Lise öğrencisi), Samet Karta (Lise öğrencisi) Kayaklı Koşu ------------ Antrenörler: Torald Rein, Süleyman Yıldırım, Fikret Ören, Mülkinaz Bıyık Erkekler: Sabahattin Oğlago (Atatürk), Burhan Oğlago (Ağrı İbrahim Çeçen), Ömer Yusufoğlu (Atatürk), Erkan Orhan (Atatürk), Süleyman Ateş (Kafkas) Bayanlar: Rojbin Ören (Atatürk), Büşra Güneş (Gazi) Kuzey Kombine -------------- Antrenör: Bine Norcic Erkekler: Mustafa Öztaşyonar (Lise öğrencisi) Snowboard ---------- Antrenörler: Thomas Bernik, Ömer Karslı, Savaş Kop, Cem Tekyaygil Erkekler: Mehmet Ali Ünal (Sabancı), Can Polatkan (Bilgi), Umut Öğücü (Bilgi), Berkcan Önem (Bilgi), Olgun Yalçın (Haliç), Meriç Dumlu (İstanbul Aydın), Naim Onur Özkul (Anadolu), Batıkan Yılmaz (İstanbul Aydın), Cihat Altınkök (Uludağ) Bayanlar: Elif Ece Limon (İstanbul), Zeynep Taviloğlu (Boğaziçi), Gamze Demirci (Okan), Yasemin Bilgen (İstanbul), Sevda Sayar (Anadolu), Melis Firuzan Bağatır (Anadolu), Nesligül Kocakıran (İstanbul Bilgi), İdil Pınar Halefoğlu (Galatasaray), Deniz Altınok (Marmara) Serbest Stil Kayak ------------------- Erkekler: Mustafa Gedik (Kafkas), Kaan Oral (Atatürk), Barkın Beceren (İstanbul Bilgi), Yakup Önal (Atatürk) Bayanlar: Zeynep Severge (İstanbul Bilgi) Artistik Paten -------------- -Figür Pateni- Antrenörler: Rana Belkıs, Cenk Ertaul, Jessica Wilhelmsson, Amil Akbulut Erkekler: Kutay Eryoldaş (Hacettepe), Ali Demirboğa (Kocaeli), Engin Ali Artan (Dokuz Eylül) Bayanlar: Renk Kemaloğlu (Bilgi), Beril Bektaş (Anadolu) -Buz Dansı- Antrenörler: Natalia Dubova, Oleg Voyko Erkekler: Alper Uçar (Anadolu) Bayanlar: Alisa Agafonova (Kharkov) -Senkronize Paten- Antrenörler: Cenap Mengü Tunçay, Sinem Kara, Reyhan Erbil Nikbay Erkekler: Atılım Aker (Atılım), Batuhan Ceren (Gazi), Umut Sayın (Hacettepe), Burak Pasinli (Ankara) Bayanlar: Ecem Savun (Bilkent), Ayşenur Erin (Doğuş), Filiz Fidan (Ankara), Eda Bal (Gazi), Ayça Soygüt (Anadolu), Damla Turhanoğlu (Namık Kemal), Ayşe Özüm Akar (Hacettepe), Ceren Geniş (Ankara), Betül Çelik (Anadolu), Ece Ongül (Anadolu), Ekin Doğanay (Ufuk), Ezgi Uzuncan (Bilkent), Başak Çetinkaya (Hacettepe), Simge Ceylan (Kocaeli), Pelin Aydemir (Kocaeli), İdil Totay Ayhan (İstanbul) Sürat Pateni ------------- Antrenörler: Wang Xuemei, Cemre Çavdar Erkekler: Selim Tanrıkulu, Mükerrem Top ve Önder Aslan (Atatürk), Özgür Yeşilöz (Hacettepe) Bayanlar: Zeynep Erkılıç, Ela Kara ve Leyla Yılmaz (Atatürk), Duygu Kan (Kastamonu), Gamze Altıntaş (Kocaeli), Sezen Saraç (Kocaeli).