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Ekonomi

Türkiye otomotivde yeni bir devir açıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'de verilen Tip Onay Belgelerinin, AB'de tanınması ve serbest dolaşıma girmesi amacıyla bir çalışma başlattı

02 Ekim 2012 16:56

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başlattığı yeni bir çalışma ile Türkiye'de verilen Tip Onay Belgelerinin, Avrupa Birliği'nde (AB) tanınması ve Türkiye'den Tip Onay Belgesi alan araçların AB ülkelerinde de serbest dolaşıma girmesi amacıyla bir çalışma başlattı.

Türkiye sanayisinin en önde gelen ve üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini AB ülkelerine ihraç eden  otomotiv sektörü, bugün itibarıyla AB ülkelerine ihraç edeceği her bir tip araç için büyük meblağları Türkiye dışına aktarıyordu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, bakanlık olarak otomotiv sektöründe AT Tip Onay Belgesinin verilmeye başlanmasıyla birlikte, Türkiye'de yerleşik otomotiv imalatçısı firmaların Avrupa Birliği belgelendirme kuruluşlarına aktardıkları ve her yıl yaklaşık 500 milyon dolar seviyelerinde olan bu meblağın, Türkiye'de kalmasının hedeflendiğini bildirdi.

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