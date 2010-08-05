-TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARINDA BÜYÜME DEVAM EDİYOR İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Temmuz dönemi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,38 oranında arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2010 yılı Ocak-Temmuz ayı verilerine göre, Türkiye Otomotiv pazarında 2010 yılı Ocak-Temmuz dönemi binek ve hafif ticari araç toplam pazarı 339 bin 600 adet olarak gerçekleşti ve 302 bin 202 Adet olan 2009 yılı 7 aylık binek ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 12,38 oranında arttı. 2010 yılı Temmuz ayında, geçen yılın Temmuz ayına göre binek araçlar yüzde 148,8 oranında artarak 41 bin 399 adet oldu. 2010 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam binek otomobil satışları da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,36 artarak 227 bin 704 adet seviyesinde gerçekleşti. 2010 yılı Temmuz ayında, hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 63,4 oranında artış ile 19 bin 946 adete yükseldi. Ocak-Temmuz hafif ticari araç satışları de aynı dönem için geçen yıla oranla yüzde 16,7 artarak 111 bin 896 adet oldu. Binek otomobil pazarı motor hacmi bazında incelendiğinde, 2010 yılı Ocak-Temmuz döneminde en yüksek paya 1600 cc altındaki araçlar sahip oldu. Geçen sene aynı döneme göre 1600 cc altındaki araçlarda yüzde 8, 1600-2000 cc aralığında motor hacmine sahip araçlarda da yüzde 26 artış görüldü. 2010 yılı 7 aylık dönemde dizel binek araç satışları geçen yıla oranla yüzde 37 oranında artış gösterdi. 2010 yılı 227 bin 704 adet olan toplam binek araç satışının 118 bin 379 adedini (yüzde 52) dizel araçlar oluşturdu. 2010 yılı Ocak-Temmuz dönemi binek araç satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel araç satışlarının payı yüzde 42'den yüzde 52'ye yükseldi. Toplam binek otomobil pazarında 2010 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibariyle otomatik şanzımanlı araç satışları adedi 2009 yılının aynı dönemine oranla yüzde 23 arttı. 2010 yılı Ocak-Temmuz dönemi binek araç satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı araç satışlarının payı geçen seneye göre yüzde 27'den yüzde 30'a (69 bin 448 adete) yükseldi. -AVRUPA BİNEK OTOMOBİL SATIŞLARI..- Avrupa Otomotiv Üreticileri Derneği (ACEA) tarafından açıklanan en son veriler doğrultusunda AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, Avrupa binek otomobil satışlarında 2010 yılı Haziran ayında 2009 yılı Haziran ayına göre yüzde 6,2 daralma yaşandı ve 1 milyon 383 bin 445 adet seviyesinde gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 7 milyon 495 bin 520 adet olarak gerçekleşti. 2010 yılı Haziran ayında Türkiye 42 bin 86 adet olan binek otomobil satışları ile Avrupa binek otomobil satışlarında 8. sırada yer alırken, Ocak-Haziran döneminde 186 bin 305 adet olan binek otomobil satışları ile de Avrupa binek otomobil satışlarında 8. sırada yer aldı. AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, Avrupa hafif ticari araç satışlarında ise 2010 yılı Haziran ayında 2009 yılı Haziran ayına göre yüzde 13,1 artış yaşandı ve 146 bin 241 adet seviyesinde gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artış ile 784 bin 800 adet oldu. 2010 yılı Haziran ayında 18 bin 810 adet seviyesinde gerçekleşen hafif ticari araç satışları ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç pazarı satışlarında 3. sırada yer alırken, Ocak-Haziran döneminde de toplam hafif ticari araç satışları ile (91 bin 950 adet), Avrupa hafif ticari araç satışlarında 5. sıradaki yerini korudu.