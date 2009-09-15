Türkiye otomativde üretim üssü olmaya hazır

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Uluslararası 63. Frankfurt Otomobil Fuarı'nı ziyaret etti.Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergün, otomotiv sektöründe yeni bir yaklaşımın Frankfurt fuarında görüldüğünü söyledi. Ergün, şunları kaydetti:“Türkiye'de otomobil satışlarının ve ihracatın yarısına yakınını oluşturan Renault firması, 2 yeni modelini Türkiye'de üretmeye başlıyor. Fluence modeli, Megane'ın yerine geçecek. Bu modelin, 2010 yılından itibaren üretimine başlanmış olacak. Aynı modelin elektriklisi ise 2011 yılından itibaren üretime başlayacak ve Türkiye'nin Avrupa'da otomobil üretiminde beşinci olan yeri daha da güçlenecek.Bugün 1 milyon 150 bine yaklaşan otomobil sanayi üretimimiz, önümüzdeki süreçte 1,5-2 milyona yaklaşmış olacak. Artık Türkiye, dünyada otomotiv sektöründe en iddialı ülkeler arasında yer alıyor. Zaten üretimimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın diğer ülkelerine, Amerika'ya da ihracat başlamış oldu. Geçen aylarda Ford, önemli bir ihracat adımı atmış oldu. Şimdi Renault da ihracat potansiyelini yeni ürünleriyle ortaya koymuş oluyor.”Elektrikli modelin ilk ihracatının İsrail ve Danimarka gibi ülkelere yapılacağını ve bu yeni modelle Türkiye'nin elektrikli otomobil üretiminde bir ilki gerçekleştiren ülkeler arasına gireceğini ifade eden Ergün, uzun zamandır konuşulan hibrid otomobil üzerindeki çalışmaların, hibridi de aşan ful elektrikli bir otomobil üretimiyle gerçekleşmiş olacağını söyledi.Bakan Ergün, ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek açısından vergi indirimleri uyguladıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu vergi indirimlerinin, özellikle iç piyasada önemli bir canlanma meydana getirdiğini de gördük. 3 aylık bir uygulamadan sonra vergi indirim oranlarını, bir miktar azaltarak yeniden sürdürdük. Eylül ayı sonu itibarıyla yeni bir değerlendirme yapacağız. Bu değerlendirmede vergi indirimlerini hangi miktarda sürdürüleceği veya yeni seçeneklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) arkadaşlarla birlikte yapacağımız değerlendirmeyle ortaya çıkacak. Bu arada en önemli konu, geçen 3 aylık indirimle ilgili bir teknik çalışma sürdürülüyor. Onu da arkadaşlar masaya getirecek. Hurda indirimi konusunda da, ay sonunda yeni yaklaşımın ne olacağını birlikte değerlendirdiğimizde o sırada açıklama yapabileceğiz.”Devlet Bakanı Zafer Çağlayan ise fuara “gelini almaya geldik”lerini belirterek, elektrikli aracın Türkiye'de yapılmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.Türkiye'nin otomotiv sektöründeki ihracatına değinen Çağlayan, şunları kaydetti:“Her iki ihraç edilen araçtan bir tanesi Renault'un ürünleri... Dolayısıyla 40 senedir devam eden bir dostluk ve Renault'yu biz Türkiye'de Türk firması olarak kabul ediyoruz. Bu çerçevede dediğimiz gibi, önce gelinimizi görmeye geldik. Bu gelin, tabi Türkiye'ye gelecek. Beni ilgilendiren kısmı, bu gelinin Türkiye'ye gelip üretildikten sonraki ihracat kısmıdır. Sayın Bakanımı da tabii ki yatırım ve üretim kısmı ilgilendirecek.Böylesine bir araç yıllardır hep konuşuluyor. Elektrikli oto, hibrid oto, artık hibridin bir kenara bırakıldığı gerçek manada yüzde 100 elektrikli otonun yapıldığı bir devrim olarak görmek lazım bunu. Bunun Türkiye'de yapılacak olması, Türkiye'yi dünya üzerinde çok önemli bir üretim üssü haline getirecek. Türkiye, otomotiv sektöründe bir üretim üssü olmaya her yönüyle hazır.Gerek teknolojisiyle, gerek bilgi birikimiyle, gerek nitelikli yetişmiş elemanıyla bu aracın hemen bundan sonra üretime girmesiyle beraber, şu anda imzalanmış olan ülkelere ihracat yapılacak olması, Türkiye'yi elektrikli otoda bir yatırım üssü, bir ihracat üssü yapacaktır. Konuşmamıza göre 2011 yılından itibaren Türkiye'de üretim başlayacak. Bu araç, ilk defa sadece Türkiye'de üretilecek, elektrikli ve yüzde 100 elektrikli ihracatı da Türkiye'den yapılacak. Otomotiv sektörü, üretiminin yüzde 80, 90'ını ihracat yapıyor. Türkiye, dünyanın elektrikli oto üretiminde dağıtım üssü haline gelecek, diğer ülkeler karşısında.”Bakanlar Ergün ve Çağlayan daha sonra fuarı gezip araçları inceledi. Renault'un Fluence modelini inceleyen Bakan Çağlayan'ın “Bu araçlar çok güzel, hem de geniş. Makam aracı bile olur. Renault bu araçlardan iki bakanlığa hediye ederse, bunları biz makam aracı olarak kullanabiliriz” sözüne karşılık Ergün, “Bana hediye edilen aracı da sana veririm” şeklinde espiri yaptı.Bu arada, fuarda Renault standını, bakanlar Nihat Ergün ve Zafer Çağlayan ile birlikte Renault Başkanı Carlos Ghosn, Renault Mais Genel Müdür İbrahim Aybar ile Oyak Otomotiv ve Çimento Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çağlar da gezdi.