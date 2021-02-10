İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği'nden TBMM'ye açık çağrı: Somut adımların atılmasını istiyoruz

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği, down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarına ilişkin raporun yarın TBMM'nin gündemine geleceğini hatırlatarak, tüm milletvekillerine 'gerekli somut adımların atılması' çağrısında bulundu.

Derneğin açıklamasında 'tavsiye kararı' alınması yerine gerekli kanun ve kararname çalışmalarının yapılması talep edilirken, 'Otizm ertelenemez' denildi.

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Açık Çağrımız ve Talebimizdir!

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun hazırladığı raporun yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vekillerini göreve çağırıyoruz:

Her yaştan otizmli vatandaşın insan haklarına uygun kaliteli bir yaşam sürmesi, toplumun içinde hak ettiği yerini alması, başta sağlık, eğitim, istihdam ve bakım olmak üzere tüm hayat şartlarının dünyanın gelişmiş ülkelerindeki gibi iyileştirilmesi için gerekli tedbirlerin ülkemizde de en kısa sürede alınması gerekiyor.

Komisyon tarafından hazırlanan rapor; yıllar öncesinde kalan, ancak farklı nedenlerle hayata geçirilemeyen “Otizm Eylem Planı”nın akıbetine asla uğramamalıdır. Raporun üçüncü bölümünde yer alan önerilerin, sivil toplumla işbirliği içerisinde hızla hayata geçirilmesi için gerekli somut adımların atılmasını istiyoruz.

Bu amaçla, raporun Meclis'te görüşülmesi sonucunda bir "tavsiye kararı" alınması yerine, Meclis yönlendirmesi ile Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi ilgili başlıca bakanlıklar ve ilgili diğer kuruluşlar ile gerekli çalışmaların yapılmasına yönelik kanunlar ve kararnameler en kısa sürede çıkarılmalıdır."