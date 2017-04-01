Türkiye Otelciler Birliği'nden booking.com açıklaması: Endişe ile takip ediyoruz

Türkiye Otelciler Birliğinden (TÜROB) Yönetim Kurulu haksız rekabet oluşturması nedeniyle dünyanın en büyük otel ve konaklama platformlarından booking.com'un erişime engellenmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Booking.com tarafından, mahkeme süreci devam etmesine karşın, devreye sokulan 'yurt içinden yurt içine rezervasyonlarda erişim engellemesi' konaklama sektörü açısından endişe ile takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TÜROB Yönetim Kurulunun yaptığı yazılı açıklamasında, Booking.com'un mahkeme süreci ve Booking.com'un internet sayfası üzerinden Türkiye içerisinden yapılan aramalarda Türkiye otellerinin satışının durdurulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada, kısa bir süre önce Booking.com'a, konaklama işletmeleri ile yaptığı sözleşmelerde yer alan "En İyi Fiyat Garantisi" maddesi nedeniyle Rekabet Kurumu tarafından rekabete aykırı eylemlerinden dolayı para cezası yaptırımı ile sözleşmelerinden bu yükümlülüğü çıkarma cezası verildiği anımsatıldı.

Booking.com'un Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına karar verildiğinin öğrenildiği belirtilen açıklamada, kararın nihai olmayıp, yargılama sürecinin devam ettiği dile getirildi. TÜROB açıklamasında, söz konusu karar ertesinde yargı süreci devam etmesine karşın, 30 Mart 2017 tarihi itibariyle tüketicilerin Türkiye'den ülke içine yaptıkları rezervasyon sayfasına erişiminin Booking.com tarafından durdurulduğu aktarılarak, "Türkiye'den yurt dışına yapılacak rezervasyonlara ise herhangi bir engelleme getirilmemiştir. Tüketicilerin, Booking.com aracılığı ile, yurt dışından Türkiye'deki konaklama işletmelerine rezervasyon yapmaları aşamasında bir sorun yaşanmamaktadır." denildi.