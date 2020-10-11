Türkiye, Oruç Reis için yeni NAVTEX yayımladı

Türkiye araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Ekim saat 21.00'e kadar yeni NAVTEX yayımlandı.

Buna göre, Oruç Reis gemisi, 12 - 22 Ekim tarihleri arasında Meis Adası'nın güneyinde sismik araştırma faaliyeti yürütecek.

Navtex nedir?

İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.