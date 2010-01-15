'Türkiye Ortadoğu'da önemli rol oynuyor'

T24 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, Türkiye'nin Orta Doğu barışıyla ilgili önemli bir aracı rolü oynadığını belirterek, buna değer verdiklerini ve devamını beklediklerini söyledi.



Crowley, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği günlük basın brifinginde, Türkiye ile İsrail arasındaki son gerginliği ABD'nin nasıl değerlendirdiğine dair bir soruyu yanıtladı.



Türkiye ve İsrail'in, ABD'nin iki önemli müttefiki ve dostu olduğunu ifade eden Crowley, Türkiye'nin Orta Doğu barışıyla ilgili konularda çalışarak, önemli bir aracı rolü oynadığını belirtti.



Crowley, "Bu etkileşime, Türkiye'nin, bu konular üzerindeki çalışmalarında ülkelere yardım etme çabasına dair rolüne değer veriyoruz. Bunun devam etmesini bekliyorum" diye konuştu.

